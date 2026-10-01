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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 19:19

Fon ara ödemeler ne zaman, tarih belli oldu mu? SPK’dan yeni açıklama!

Fon ara ödemeleri ne zaman SPK 1 milyon lira açıklaması sonrası gündem oldu. Vatandaşlar ne kadar ara ödeme alacağım sorusuna yanıt arıyordu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye süreci devam eden bazı yatırım fonlarında mutabakat işlemleri tamamlanan katılma payı sahiplerine, nihai tasfiye tutarından mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılmasına karar verdi. Ödemelerde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından belirlenecek net yatırım tutarları esas alınacak ve yatırımcı başına her bir fon için yapılacak ara ödeme 1 milyon lirayı geçmeyecek. Fon ara ödemeleri ne zaman, 1 milyon ara ödeme ne zaman ödenecek? İşte fon ara ödemeler ile ilgili detaylar…

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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Fon ara ödemeler ne zaman, tarih belli oldu mu? SPK’dan yeni açıklama!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 19:19

Tasfiyedeki fonlara ilişkin yeni düzenlemeyi duyuran , yatırımcıların ara ödeme sürecine ilişkin uygulanacak esasları açıkladı. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların yanı sıra A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin de tasfiye sürecinin nasıl yürütüleceği belirlendi. Fon ara ödeme tarihleri açıklandı mı, ne zaman ödenecek? Ayrıntılar…

HABERİN ÖZETİ

Fon ara ödemeler ne zaman, tarih belli oldu mu? SPK’dan yeni açıklama!

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
SPK, tasfiye sürecindeki fonlar için ara ödeme esaslarını belirleyerek yatırımcıların haklarını güvence altına aldı.
Fon ara ödemeler ne zaman, Tasfiye sürecindeki fonlarda, mutabakat işlemleri tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine nihai tutardan mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılacak.
Her bir yatırımcıya, her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere yapılacak ara ödeme 1 milyon lirayı aşmayacak.
Fon ara ödemeleri ne zaman? Ara ödeme yapılması karşılığında herhangi bir katılma payı iadesi gerçekleştirilmeyecek; katılma payları tasfiye sürecinin sonunda iade edilecek.
Farklı fonlarda parası olanlar ne kadar ara ödeme alacak, Ek tasfiye usulü öncelikli olarak para piyasası fonlarından başlayarak uygulanacak.
1 milyon üstü fon ödemeleri ne zaman, Ara ödemelerin gerçekleştirileceği kesin bir tarih açıklanmamış olsa da, mutabakat işlemleri tamamlananlara ödemelerin ivedilikle yapılacağı belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

FON ARA ÖDEME NE KADAR OLACAK?

SPK'nin açıklamasına göre tasfiye süreci devam eden fonlarda mutabakat işlemleri tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine, tasfiye sonucunda hak kazanacakları nihai tutardan mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılacak. Ara ödemelerin hesaplanmasında, mutabakat sonuçları kapsamında MKK tarafından her bir hak sahibi için belirlenecek net yatırım tutarları esas alınacak.

Fon ara ödemeler ne zaman, tarih belli oldu mu? SPK’dan yeni açıklama!

Her bir yatırımcıya, her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere yapılacak ara ödeme 1 milyon lirayı aşmayacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında bulunan yatırımcılara belirlenen net yatırım tutarı kadar ödeme yapılırken, net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme gerçekleştirilecek.

Fon ara ödemeler ne zaman, tarih belli oldu mu? SPK’dan yeni açıklama!

SPK tarafından belirlenen uygulamada ara ödeme yapılması karşılığında herhangi bir katılma payı iadesi gerçekleştirilmeyecek. Yatırımcıların söz konusu katılma payları, tasfiye sürecinin sonunda yapılacak nihai tasfiye ödemeleri sırasında iade edilecek.

Getirilen ek tasfiye usulünün öncelikli olarak para piyasası fonlarından başlamak üzere uygulanmasına karar verildi. Böylece tasfiye sürecinde ara ödemelerin hesaplanmasında MKK tarafından belirlenecek net yatırım tutarları ve her fon için yatırımcı başına 1 milyon liralık üst sınır dikkate alınacak.

Fon ara ödemeler ne zaman, tarih belli oldu mu? SPK’dan yeni açıklama!

FON ARA ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

SPK'nin duyurusunda ara ödemelerin gerçekleştirileceği kesin bir tarih açıklanmadı. Kurul açıklamasında, mutabakat işlemleri tamamlanan katılma payı sahiplerine ödemelerin ivedilikle yapılacağı belirtildi.

Tasfiye sürecinin para piyasası fonlarından başlanarak uygulanmasına karar verildi. A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin tasfiye sürecinin ise ünvanında "para piyasası" ibaresi bulunan yatırım fonlarından başlanmak üzere, yatırımcı sayısı en fazla olandan en aza doğru sıralanarak yürütülmesi kararlaştırıldı.

Fon ara ödemeler ne zaman, tarih belli oldu mu? SPK’dan yeni açıklama!

Tasfiye listesinde yer almamakla birlikte 17 Eylül tarihli Kurul kararları kapsamında TEFAS ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım satım işlemleri durdurulan fonlar için de düzenleme yapıldı. Bu fonlar, tasfiye sürecinin tamamlanmasının ardından tüm dağıtım kanallarında eş zamanlı olarak yeniden alım ve satım işlemlerine açılabilecek.

İşleme açılma tarihi ile fon katılma paylarının alım satım esasları, fon portföy yapıları, likidite, piyasa koşulları ve yatırımcı menfaati dikkate alınarak ilgili kurucu portföy yönetim şirketi tarafından belirlenecek. Ayrıca tasfiye kapsamında olmayan ancak alım satıma kapatılan fonlardan, tasfiye kapsamına alınan fonlarla sermaye piyasası işlemi gerçekleştirmiş olanlar için tasfiye sürecinin tamamlanması beklenmeden, tasfiye işlemleriyle görevlendirilen banka tarafından tüm dağıtım kanallarında yeniden alım ve satım imkanı sağlanabilecek.

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ETİKETLER
#Spk
#Tera Portföy Yönetimi Aş
#Pusula Portföy Yönetimi A.ş.
#Hedef Portföy Yönetimi A.ş.
#Atlas Portföy Yönetimi Aş
#Aktüel
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