Ford CEO’sundan Toyota ve Hyundai itirafı

“BELKİ DE TAM KAPSAMLI ÜRETİCİ OLMAK HATAYDI”

Ford CEO’su Jim Farley, Arjantin basınından La Nación’a verdiği röportajda bu değişimi oldukça açık bir dille anlattı. Farley, Fiesta ve Focus gibi kompakt modellerle Japon ve Güney Koreli üreticilerle rekabet etmeye çalıştıkları dönemi hatırlatarak, bu mücadelenin artık sürdürülebilir olmadığını söyledi.

“Ford’un tam kapsamlı bir üretici olması adeta ruhani bir an gibiydi ama belki de hataydı,” diyen Farley, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Denemek hata değildi. Ancak maliyetlerimiz Toyota ve Hyundai/Kia ile rekabet edecek seviyede değildi. Sonunda Bronco’lara ve pickup’lara yönelmemiz gerekti.”