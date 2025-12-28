Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Ford CEO’sundan Toyota ve Hyundai itirafı

Aralık 28, 2025 10:50
1
Ford CEO’sundan Toyota ve Hyundai itirafı

Ford CEO’su Jim Farley, uygun fiyatlı otomobillerde Toyota ve Hyundai ile rekabet edemediklerini kabul etti. Şirket artık daha az model, daha yüksek kârlılık hedefliyor.

2
Ford CEO’sundan Toyota ve Hyundai itirafı

Ford son yıllarda, fark edilmeden ama oldukça derin bir değişimden geçiyor. Elektrikli araç planları yeniden yazılırken, markanın yıllardır sürdürdüğü “herkese uygun fiyatlı otomobil” yaklaşımı da geride bırakıldı. Açıkçası Ford, artık her segmentte var olma iddiasından vazgeçmiş durumda.

Yeni yol haritasında öne çıkanlar net: marka ruhunu temsil eden, duygusal bağ kuran modeller ve Ford’un omurgası sayılan pickup ile ticari araçlar. Yani sayıdan çok etki, hacimden çok kârlılık.

3
Ford CEO’sundan Toyota ve Hyundai itirafı

“BELKİ DE TAM KAPSAMLI ÜRETİCİ OLMAK HATAYDI”

Ford CEO’su Jim Farley, Arjantin basınından La Nación’a verdiği röportajda bu değişimi oldukça açık bir dille anlattı. Farley, Fiesta ve Focus gibi kompakt modellerle Japon ve Güney Koreli üreticilerle rekabet etmeye çalıştıkları dönemi hatırlatarak, bu mücadelenin artık sürdürülebilir olmadığını söyledi.

“Ford’un tam kapsamlı bir üretici olması adeta ruhani bir an gibiydi ama belki de hataydı,” diyen Farley, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Denemek hata değildi. Ancak maliyetlerimiz Toyota ve Hyundai/Kia ile rekabet edecek seviyede değildi. Sonunda Bronco’lara ve pickup’lara yönelmemiz gerekti.”

4
Ford CEO’sundan Toyota ve Hyundai itirafı

ÜRÜN GAMI DARALDI, TABLO TERSİNE DÖNDÜ

Bu yaklaşım, somut kararlarla desteklendi. Escape’in ABD pazarından çekilmesi, Fusion, Taurus ve Edge’in üretimden kalkması, Focus ve Fiesta’nın tamamen rafa kaldırılması… Ford’un ürün gamı ciddi şekilde daraltıldı.

Sonuçta satış adetleri düştü ama gelir tarafında bambaşka bir tablo ortaya çıktı.

5
Ford CEO’sundan Toyota ve Hyundai itirafı

2013–2017 döneminde Ford yılda 6,3 milyonun üzerinde araç satıyordu. 2018’de bu rakam 6 milyonun altına indi, 2020’de 4,2 milyona kadar geriledi. 2021’de 3,9 milyonla dip görüldü. O tarihten bu yana ise satışlar 4,2–4,4 milyon bandında seyrediyor.

Yani Ford artık daha az araç üretiyor. Ama çıkan her model, markaya hem daha fazla kazanç hem de daha güçlü bir algı kazandırıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.