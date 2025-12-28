Ford CEO’sundan Toyota ve Hyundai itirafı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ford CEO’su Jim Farley, uygun fiyatlı otomobillerde Toyota ve Hyundai ile rekabet edemediklerini kabul etti. Şirket artık daha az model, daha yüksek kârlılık hedefliyor.
Ford son yıllarda, fark edilmeden ama oldukça derin bir değişimden geçiyor. Elektrikli araç planları yeniden yazılırken, markanın yıllardır sürdürdüğü “herkese uygun fiyatlı otomobil” yaklaşımı da geride bırakıldı. Açıkçası Ford, artık her segmentte var olma iddiasından vazgeçmiş durumda.
Yeni yol haritasında öne çıkanlar net: marka ruhunu temsil eden, duygusal bağ kuran modeller ve Ford’un omurgası sayılan pickup ile ticari araçlar. Yani sayıdan çok etki, hacimden çok kârlılık.
Ford CEO’su Jim Farley, Arjantin basınından La Nación’a verdiği röportajda bu değişimi oldukça açık bir dille anlattı. Farley, Fiesta ve Focus gibi kompakt modellerle Japon ve Güney Koreli üreticilerle rekabet etmeye çalıştıkları dönemi hatırlatarak, bu mücadelenin artık sürdürülebilir olmadığını söyledi.
“Ford’un tam kapsamlı bir üretici olması adeta ruhani bir an gibiydi ama belki de hataydı,” diyen Farley, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Denemek hata değildi. Ancak maliyetlerimiz Toyota ve Hyundai/Kia ile rekabet edecek seviyede değildi. Sonunda Bronco’lara ve pickup’lara yönelmemiz gerekti.”
Bu yaklaşım, somut kararlarla desteklendi. Escape’in ABD pazarından çekilmesi, Fusion, Taurus ve Edge’in üretimden kalkması, Focus ve Fiesta’nın tamamen rafa kaldırılması… Ford’un ürün gamı ciddi şekilde daraltıldı.
Sonuçta satış adetleri düştü ama gelir tarafında bambaşka bir tablo ortaya çıktı.
2013–2017 döneminde Ford yılda 6,3 milyonun üzerinde araç satıyordu. 2018’de bu rakam 6 milyonun altına indi, 2020’de 4,2 milyona kadar geriledi. 2021’de 3,9 milyonla dip görüldü. O tarihten bu yana ise satışlar 4,2–4,4 milyon bandında seyrediyor.
Yani Ford artık daha az araç üretiyor. Ama çıkan her model, markaya hem daha fazla kazanç hem de daha güçlü bir algı kazandırıyor.