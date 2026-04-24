Formula 1 İstanbul 2027'de mi 2026'da mı olacak? F1 Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Motor sporlarının zirvesi Formula 1 için Türkiye uzun süredir beklediği kalıcı dönüşe hazırlanırken, İstanbul Park pistinin 2027 itibarıyla yeniden takvime girmesi gündemin merkezine yerleşti.

Özetle

FORMULA 1 İSTANBUL 2027'DE Mİ GELİYOR?

İstanbul Park için yürütülen uzun soluklu görüşmelerin ardından pistin 2027 sezonundan itibaren Formula 1 takvimine dahil edilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Yapılan planlamaya göre Türkiye Grand Prix’si en az beş yıl boyunca düzenlenecek ve bu süreçte organizasyonun kalıcı hale gelmesi hedeflenecek.

Anlaşmanın resmi duyurusunun İstanbul’da yapılacak üst düzey bir programla paylaşılması beklenirken, organizasyonun yalnızca tek seferlik değil uzun vadeli bir iş birliği çerçevesinde planlandığı vurgulanıyor. Bu gelişme, Türkiye’nin yeniden küresel motor sporları sahnesine güçlü bir dönüş yaptığını gösteriyor.

F1 TÜRKİYE'YE HANGİ YIL GELECEK?

Anlaşmanın tüm teknik detayları henüz kamuoyuna açıklanmış değil ancak organizasyonun en az 5 yıllık bir periyodu kapsadığı netleşmiş durumda. Formula 1 yönetimi ile yürütülen müzakerelerde özellikle uzun vadeli sürdürülebilirlik ve finansal denge ön planda tutuldu. Daha önce takvime dönüş sürecini zorlaştıran yüksek organizasyon maliyetleri ve uluslararası rekabet, yeni modelle birlikte aşılmış görünüyor.

Özellikle son dönemde Formula 1’in bazı yarışları dönüşümlü sistemle takvime dahil etmesi, İstanbul Park gibi köklü pistlerin yeniden sahneye çıkmasının önünü açtı.

Formula 1 Türkiye ne zaman yapılacak?

Türkiye Grand Prix’sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Yarışın kesin tarihi ise resmi takvim açıklamasıyla netleşecek.

İstanbul Park kaç yıl Formula 1’e ev sahipliği yapacak?

Yapılan anlaşmaya göre İstanbul Park en az 5 yıl boyunca Formula 1 takviminde yer alacak. Bu sürenin ilerleyen dönemde uzatılması da mümkün görünüyor.

Türkiye neden 2027’de takvime girdi?

Takvimdeki yoğunluk ve yüksek maliyetler nedeniyle süreç uzadı ancak yeni rotasyon sistemi ve yapılan anlaşmalar Türkiye’nin dönüşünü mümkün kıldı. Bu model sayesinde İstanbul Park yeniden takvime dahil edildi.