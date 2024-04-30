Formula 1 yarışları 2026 yılı itibarıyla İstanbul'da yapılacak

30 Nisan 2024 16:25 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 16:28

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacağına dair önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul F1 Sahası'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Ersoy, bu konuda önemli aşamaların tamamlandığını ifade etti. Detaylar haberimizde!

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un açıklamasına göre, İstanbul'da yapılacak olan Formula 1 yarışları için gerekli olan alanda bir ihale süreci başarıyla tamamlandı.

Mayıs'ın ilk haftasında yer teslimlerinin yapılması planlanıyor.

İhale sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından;

Hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesi için kontratlamaların yapılması planlanıyor.

Bu süreç, İstanbul'un uluslararası arenada önemli bir motorsporları merkezi haline gelmesini sağlayacak.