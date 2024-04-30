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30 Nisan 2024 16:25 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 16:28

Formula 1 yarışları 2026 yılı itibarıyla İstanbul'da yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da yapılacak olan Formula 1 yarışlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Formula 1 yarışları 2026 yılı itibarıyla İstanbul&#039;da yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacağına dair önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul F1 Sahası'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Ersoy, bu konuda önemli aşamaların tamamlandığını ifade etti. Detaylar haberimizde!

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un açıklamasına göre, İstanbul'da yapılacak olan Formula 1 yarışları için gerekli olan alanda bir ihale süreci başarıyla tamamlandı.

Mayıs'ın ilk haftasında yer teslimlerinin yapılması planlanıyor.

Formula 1 yarışları 2026 yılı itibarıyla İstanbul'da yapılacak - 1. Resim

İhale sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından;

Hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesi için kontratlamaların yapılması planlanıyor.

Bu süreç, İstanbul'un uluslararası arenada önemli bir motorsporları merkezi haline gelmesini sağlayacak.

Kaynak: TGRT Haber
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