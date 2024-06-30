Fortnite ve Epic Games Store uygulaması App Store'a geliyor, tarih henüz duyurulmadı

30 Haziran 2024 17:21 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 17:03

Epic Games, yıllar süren hukuk savaşının ardından Fortnite ve Epic Games Store uygulamalarını App Store'a geri getirmek için Apple'a başvuru yaptı.

Bu hamle, Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası kapsamında gerçekleşti.

FORTNITE MACBOOK'TA OYNANIR MI? IOS'TA VAR MI, NEDEN YOK?

Epic Games, Apple'ın ödeme sistemine alternatif bir yöntem sunmak istediği için App Store'dan kovulmuştu.

Ancak Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası, Apple'ı üçüncü taraf uygulama mağazalarına ve ödeme yöntemlerine izin vermeye zorladı.

Bu sayede Epic Games, App Store'a geri dönme fırsatı yakaladı.

Fortnite, eskiden oynanır olabilse de şuan için iOS'ta oynanamıyor, çünkü App Store'da yer almıyor.

FORTNITE ve EPIC GAMES STORE NE ZAMAN IOS'A GELECEK?

Epic Games'in başvurusu, yalnızca Avrupa Birliği ülkelerini kapsıyor.

ABD veya Türkiye gibi diğer ülkelerdeki App Store, Fortnite ve Epic Games Store'a ev sahipliği yapmamaya devam edecek.

Sürecin tamamlanma tarihi henüz bilinmiyor.

Epic Games, bu hamleyle iOS ekosisteminde yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor.