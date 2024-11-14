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Fransa İsrail maçının oynanacağı saat araştırılıyor?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
14 Kasım 2024 18:59 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 19:29
Fransa İsrail maçının oynanacağı saat araştırılıyor?

Fransa ve İsrail, UEFA Uluslar Ligi’nde bu akşam kozlarını paylaşacak. Fransa İsrail maçının oynanacağı saat futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Son 5 resmi karşılaşmasında 3 galibiyet alan Fransa​, 4 mağlubiyet alan İsrail ile karşı karşıya geliyor.

Grubun diğer mücadelesinde ise İtalya ve Belçika ile kozlarını paylaşacak.

Fransa İsrail maçının oynanacağı saat araştırılıyor? - 1. Resim

FRANSA İSRAİL MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa - İsrail mücadelesini Tobias Stieler yönetirken yardımcılıklarını ise Christian Gittelmann ve Robert Kempter yapacak.

Karşılaşma 14 Kasım Perşembe günü (bugün) saat 22.45’te başlayacak.

Fransa İsrail maçının oynanacağı saat araştırılıyor? - 2. Resim

ULUSLAR A LİGİ 2. GRUP PUAN DURUMU

  1. İtalya 10 Puan
  2. Fransa 9 Puan
  3. Belçika 4 Puan
  4. İsrail 0 Puan

Sıkça Sorulan Sorular
Karşılaşma Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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