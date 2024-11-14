Fransa İsrail maçının oynanacağı saat araştırılıyor?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

14 Kasım 2024 18:59 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 19:29

Fransa ve İsrail, UEFA Uluslar Ligi’nde bu akşam kozlarını paylaşacak. Fransa İsrail maçının oynanacağı saat futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Son 5 resmi karşılaşmasında 3 galibiyet alan Fransa​, 4 mağlubiyet alan İsrail ile karşı karşıya geliyor. Grubun diğer mücadelesinde ise İtalya ve Belçika ile kozlarını paylaşacak. FRANSA İSRAİL MAÇI SAAT KAÇTA? Fransa - İsrail mücadelesini Tobias Stieler yönetirken yardımcılıklarını ise Christian Gittelmann ve Robert Kempter yapacak. Karşılaşma 14 Kasım Perşembe günü (bugün) saat 22.45’te başlayacak. ULUSLAR A LİGİ 2. GRUP PUAN DURUMU İtalya 10 Puan Fransa 9 Puan Belçika 4 Puan İsrail 0 Puan Sıkça Sorulan Sorular Fransa İsrail maçı hangi kanalda? Karşılaşma Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. İlgili Haberler 14 Kasım bugün maç var mı? Uluslar Ligi'nde karşılaşmalar başlıyor Uluslar Ligi maçları hangi kanalda? Karşılaşmaların saati ve tarihi belli oldu