Fransa İsrail maçının oynanacağı saat araştırılıyor?
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
14 Kasım 2024 18:59 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 19:29
Fransa ve İsrail, UEFA Uluslar Ligi’nde bu akşam kozlarını paylaşacak. Fransa İsrail maçının oynanacağı saat futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Son 5 resmi karşılaşmasında 3 galibiyet alan Fransa, 4 mağlubiyet alan İsrail ile karşı karşıya geliyor.
Grubun diğer mücadelesinde ise İtalya ve Belçika ile kozlarını paylaşacak.
FRANSA İSRAİL MAÇI SAAT KAÇTA?
Fransa - İsrail mücadelesini Tobias Stieler yönetirken yardımcılıklarını ise Christian Gittelmann ve Robert Kempter yapacak.
Karşılaşma 14 Kasım Perşembe günü (bugün) saat 22.45’te başlayacak.
ULUSLAR A LİGİ 2. GRUP PUAN DURUMU
- İtalya 10 Puan
- Fransa 9 Puan
- Belçika 4 Puan
- İsrail 0 Puan
Sıkça Sorulan Sorular
Karşılaşma Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.
Kaynak: TGRT Haber