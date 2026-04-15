Fransa’dan doğalgaz kombisi yasaklanıyor

Fransa, enerji politikasında dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor. Başbakan Sébastien Lecornu, yeni yapılacak binalarda doğalgazlı ısıtma sistemlerinin yıl sonuna kadar yasaklanacağını açıkladı. Düzenleme yalnızca bireysel konutlarla sınırlı değil; apartmanlar gibi çok daireli yapılar da kapsamda olacak.
Hükümetin temel hedefi, ülkenin petrol ve doğalgaza olan bağımlılığını azaltmak. Lecornu’ya göre Fransa, bu bağımlılık sürdükçe başka ülkelerde yaşanan savaşların ekonomik etkisini kendi içinde hissetmeye devam edecek. Orta Doğu’daki savaşın Fransa’nın doğrudan tarafı olmadığını vurgulayan Başbakan, buna rağmen ülke ekonomisinin bu gelişmelerden etkilendiğini söyledi.
Fransa yönetimi, 2030 yılına kadar enerji tüketiminde petrol ve gazın payını yüzde 60’tan yüzde 40’a çekmeyi planlıyor. Aynı dönemde temiz enerjinin payının yüzde 60’a yükseltilmesi hedefleniyor. Burada ülkenin en güçlü kozlarından biri ise, büyük ölçüde nükleer kaynaklardan üretilen elektrik.
Elektrifikasyon için ayrılan desteklerin de ciddi biçimde artırılması planlanıyor. Buna göre 2030’a kadar yıllık destek miktarı 5,5 milyar eurodan 10 milyar euroya çıkarılacak. Ancak bu artış için yeni bir kaynak ayrılmayacak. Hükümet, finansmanın mevcut enerji harcamalarının azaltılması ve kamu ile özel sektördeki desteklerin yeniden yönlendirilmesiyle sağlanacağını belirtiyor.
Planın en dikkat çeken ayaklarından biri de konutlarda doğalgaz kullanımının azaltılması. 2050 yılına kadar 2 milyon sosyal konutun doğalgazdan çıkarılması hedefleniyor. Zaten müstakil evlerde uygulanan doğalgaz yasağı da artık genişletiliyor. Yani ticari binalar ve çok konutlu yapılar da bu dönüşümün içine giriyor.
Bir başka büyük hedef ise ısı pompası kurulumu. Fransa, 2030’a kadar her yıl ülke içinde üretilmiş 1 milyon ısı pompası kurmayı planlıyor. Beklenti şu: Isınma maliyetleri yarı yarıya düşsün. Açıkçası bu, hem enerji faturaları hem de dışa bağımlılık açısından oldukça kritik bir eşik.
Hükümetin dönüşüm planı yalnızca binalarla sınırlı değil. Ulaşım tarafında da elektrikli araç kullanımını artıracak yeni destekler geliyor. Özellikle iş gereği sürekli yolda olan kesimler için ek teşvikler devreye alınacak.
Haziran ayından itibaren, yakıt fiyatlarından en çok etkilenen sağlık çalışanları, hemşireler ve esnaf gibi yüksek kilometre yapan sürücüler için düşük maliyetli kiralama modeliyle 50 bin ek elektrikli araç teşvik edilecek.
Şirketlere yönelik destekler de genişletiliyor. Elektrikli van ve kamyon alımlarında araç başına 100 bin euroya kadar destek sağlanacak. Üstelik bu teşvikler, son kilometre teslimatlarında kullanılan kargo bisikletlerini de kapsayacak.