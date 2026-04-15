Fransa’dan doğalgaz kombisi yasaklanıyor

TEMİZ ENERJİNİN PAYI ARTIRILACAK

Fransa yönetimi, 2030 yılına kadar enerji tüketiminde petrol ve gazın payını yüzde 60’tan yüzde 40’a çekmeyi planlıyor. Aynı dönemde temiz enerjinin payının yüzde 60’a yükseltilmesi hedefleniyor. Burada ülkenin en güçlü kozlarından biri ise, büyük ölçüde nükleer kaynaklardan üretilen elektrik.

Elektrifikasyon için ayrılan desteklerin de ciddi biçimde artırılması planlanıyor. Buna göre 2030’a kadar yıllık destek miktarı 5,5 milyar eurodan 10 milyar euroya çıkarılacak. Ancak bu artış için yeni bir kaynak ayrılmayacak. Hükümet, finansmanın mevcut enerji harcamalarının azaltılması ve kamu ile özel sektördeki desteklerin yeniden yönlendirilmesiyle sağlanacağını belirtiyor.