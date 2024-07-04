Fransız moda devi Dior'dan büyük skandal! 1800 liraya üretip 91 bin liraya satıyor

04 Temmuz 2024 11:26 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 12:14

Fransız moda devlerine İtalya'da soruşturma başlatıldı.

Rueters'ın aktardığı bilgilere göre işçi istismarı soruşturması kapsamında Louis Vuitton, Christian Dior, Hennessy, Bulgarı ve Sephora gibi markaları bünyesinde bulunan Fransız LVMH şirketine soruşturma açıldı.

LVMH şirketinin İtalya'da bulunan dört tedarikçisi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında çalışanların yasa dışı çalışma koşullarında çalıştığı ortaya çıktı.

Fabrikalarda yapılan denetimler ve elektrik kullanım verileri üzerindeki kontroller neticesinde çalışanların uzun saatler boyunca ve genellikle gece geç saatlerde ve tatil günlerinde çalıştırıldığı iddialarını gündeme getirdi.

İncelemeler kapsamında bazı çalışanların fabrikada uyuduğu, düzenli iş sözleşmelerinin olmadığı tespit edildi.

Ayrıca tedarikçinin fabrikasında yasadığı yollardan İtalya'ya göç etmiş iki kişinin çalıştırıldığı da ortaya çıktı.

MİLANO SAVCILARI SON 10 YILDIR FİRMALARIN PEŞİNDE

Milano savcıları tarafından son 10 yıldır işçileri yasadığı yollarla istihdam eden, hizmetlerini sağlarken maliyetleri düşürmek için sosyal güvenlik ve emeklilik katkı paylarını ödemeyen ve vergi kaçıran firmaları araştırıyor.

Soruşturmalar başta lojistik, taşımacılık ve temizlik hizmetleri veren şirketlere yönelik yapılıyordu.

Daha sonra soruşturmaların odak noktası benzer sorunların ortaya çıktığı moda sektörüne kaydı.

DIOR TEDARİKÇİDEN 53 EURO'YA ALIYOR MAĞAZADA 2600 EURO'YA SATIYOR

Uluslararası alanda faaliyet gösteren danışmanlık şirketi Bain'in verilerine göre küresel lüks tüketiminin yüzde 50 ila 55'i İtalya'da yapılıyor.

Üretimlerin İtalya yapılması nedeniyle "Made in Italy (İtalya'da yapılmıştır)" ifadesini üreticiler ürünlerinde yer verebiliyor.

Son soruşturmada ortaya çıkan bilgilere göre ürünlerinin büyük bir bölümünü İtalya'da üreten Dior markasının bir çanta üretimi için tedarikçisine 53 Euro (güncel kura göre 1863 TL) ödediği ortaya çıktı.

Çantayı Dior'un mağazada ise 2600 Euro'ya (güncel kura göre 91.424 TL) sattığı belirtildi.

İtalyan yasalarında yer alan bilgilere göre üretim için dış kaynak yani tedarikçi taşeron firma kullanan markaların denetimleri yapmakla yükümlüdür.

GİORGİO ARMANİ'YE AİT BİR ŞİRKETTE DE AYNI OLAYLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Milano mahkemesi tarafından bu yıl Nisan ayında Giorgio Armani'ye ait bir şirketle ilgili de benzer adımlar atılmıştı.

Moda grubunun tedarikçilerini düzgün bir şekilde denetlemediği ve "ihmalkar davrandığı" iddia edilmişti.

Armani grubu tedarik zincirindeki suistimalleri "en aza indirmeye" çalıştığını belirtmişti.