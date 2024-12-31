Friends Netflix'ten kalktı mı? Hangi platformda olduğu merak edildi

31 Aralık 2024 08:40 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 08:46

Televizyon tarihinin ikonik dizisi Friends, 30 Aralık 2024 itibarıyla Netflix Türkiye'den kaldırıldı. İzleyiciler, diziyi artık platformdan izleyemeyecek.

Kült komedi dizisi Friends, iki buçuk yıllık bir aradan sonra tekrar Netflix​ Türkiye​'den kaldırıldı. Bu gelişme, dizinin hayranlarını üzerken, yeni izleyiciler için de erişim sorunu oluşturuyor.

FRIENDS NETFLIX'TEN KALKTI MI?

Friends dizisi 30 Aralık 2024 itibarıyla Netflix Türkiye kütüphanesinden kaldırıldı. Netflix kullanıcılarına gönderilen bildirimler ve dizinin platformdaki sayfasında yer alan "Netflix’te izlemek için son gün: 30 Aralık" notuyla bu bilgi doğrulandı.

Bu durum, dizinin daha önce de Mayıs 2022'de Netflix'ten kaldırıldığını ve HBO Max​'in Türkiye'deki faaliyetlerini durdurmasının ardından yeniden eklendiğini hatırlatıyor. Ancak, bu kez yeniden eklenme ihtimali şimdilik belirsiz görünüyor.

FRIENDS NETFLIX'TE NEDEN YOK?

Friends'in Netflix Türkiye'den kaldırılmasının temel nedeni, dizinin yayın haklarının HBO Max'e geçmiş olmasıdır. Daha önce 2020 yılında ABD'deki Netflix kütüphanesinden de benzer şekilde kaldırılan dizi, HBO Max'in 2021'de "Friends: The Reunion" adlı özel bölümü yayınlamasıyla yayın haklarını korumuştu.

Netflix gibi platformlar, içeriklerin yayın haklarını belirli sürelerle elinde tutar ve bu süre sona erdiğinde veya başka bir platformla anlaşma yapıldığında içerikler kaldırılabilir. Friends'in kaldırılması da bu sürecin bir parçası olarak gerçekleşti.

FRIENDS HANGİ PLATFORMDA?

Şu an itibarıyla Friends dizisi, Türkiye'de ne Netflix ne de BluTV'de izlenebilir durumda. Daha önce BluTV'den de kaldırılan dizinin yayın hakları HBO Max'te bulunuyor. Ancak, HBO Max'in Türkiye'de faaliyet göstermemesi nedeniyle, Friends dizisine herhangi bir dijital yayın platformundan erişim mümkün değil. İzleyiciler şimdilik diziyi fiziksel DVD'lerden veya alternatif yasal yollarla izleyebilir.