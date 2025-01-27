Fulham Manchester United maçı kaç kaç bitti? Altay Bayındır’ın kadroya dâhil olup olmadığı soruşturuluyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

27 Ocak 2025 00:53 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 00:54

Manchester United, İngiltere Premier Ligi 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fulham ile karşı karşıya geldi. Mücadelede en çok merak edilen soru ise Altay Bayındır’ın kadroya dâhil olup olmadığı oldu.