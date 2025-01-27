Fulham Manchester United maçı kaç kaç bitti? Altay Bayındır’ın kadroya dâhil olup olmadığı soruşturuluyor
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
27 Ocak 2025 00:53 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 00:54
Manchester United, İngiltere Premier Ligi 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fulham ile karşı karşıya geldi. Mücadelede en çok merak edilen soru ise Altay Bayındır’ın kadroya dâhil olup olmadığı oldu.
Fulham ile Manchester United İngiltere Premier Lig’in 23. haftasında karşı karşıya geldi.
Kritik müsabakayı konuk ekip Manchester United kazandı.
FULHAM MANCHESTER UNİTED MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Ligin önemli maçlarından biri olan karşılaşmayı Manchester United 1-0'lık skorla kazandı.
Manchester United, bu skorla ligdeki puanını 29 yaptı. Fulham ise 33 puanda kaldı.
Maçın tek golü dakika 78'de Martinez'den geldi.
ALTAY BAYINDIR MAÇA ÇIKTI MI?
Manchester United'da Altay Bayındır, Fulham maçına yedekte çıktı ama karşılaşmada süre bulamadı.
Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, kalede Andre Onana'ya şans verdi.
Kaynak: TGRT Haber