Fulham uzatmalarda tarih yazdı
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
05 Kasım 2024 10:10 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:31
İngiltere Premier Lig'in 10. Haftasında Fulham, kendi sahasında ağırladığı Brentford'u uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
Marco Silva'nın ekibi Fulham, Premier Lig'in 10. haftasında Thomas Frank'in yönetimindeki Brentford'u uzatmalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
Craven Cottage'da oynanan karşılaşmada Fulham'a galibiyeti getiren golleri üst üste 90+2 ve 90+7'de Harry Wilson kaydetti.
Brentford'un golü ise 24. dakikada Vitaly Janelt’den gelmişti.
Bu sonuçla birlikte Fulham 15 puana yükselirken, Brentford 13 puanda kalmış oldu.
Fulham deplasmanda Ligin bir sonraki maç haftasında Crystal Palace'a konuk olurken, Brentford ise evinde Bournemouth'u ağırlayacak.
Sıkça Sorulan Sorular
Fulham şuan ligde 9. sırada
Kaynak: TGRT Haber