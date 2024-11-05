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Fulham uzatmalarda tarih yazdı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
05 Kasım 2024 10:10 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:31
Fulham uzatmalarda tarih yazdı

İngiltere Premier Lig'in 10. Haftasında Fulham, kendi sahasında ağırladığı Brentford'u uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Marco Silva'nın ekibi Fulham, Premier Lig'in 10. haftasında Thomas Frank'in yönetimindeki Brentford'u uzatmalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

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Craven Cottage'da oynanan karşılaşmada Fulham'a galibiyeti getiren golleri üst üste 90+2 ve 90+7'de Harry Wilson kaydetti.

Brentford'un golü ise 24. dakikada Vitaly Janelt’den gelmişti.

Fulham uzatmalarda tarih yazı - 2. Resim

Bu sonuçla birlikte Fulham 15 puana yükselirken, Brentford 13 puanda kalmış oldu.

Fulham uzatmalarda tarih yazı - 3. Resim

Fulham deplasmanda Ligin bir sonraki maç haftasında Crystal Palace'a konuk olurken, Brentford ise evinde Bournemouth'u ağırlayacak.

Sıkça Sorulan Sorular
Fulham şuan ligde 9. sırada

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Kaynak: TGRT Haber

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