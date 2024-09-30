Fulya Öztürk profesyonel iş kariyerine 2008 yılında başladı

30 Eylül 2024 08:26 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 08:28

Gazeteci Fulya Öztürk, kameramanıyla beraber Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta canlı yayın yaparken görüntü alınmasını istemeyen bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı hava saldırısında öldürmesinin ardından dikkatler Lübnan’ın başkenti Beyrut’a çevrilmişti. İsrail Beyrut’ta saldırılarını artırarak devam ettirirken, dünyanın dört bir yanından gazeteciler de bölgeye seyahat etti. Bölgedeki olayları canlı yayında aktaran Fulya Öztürk’e görüntü alınmasını istemeyen bir kişi, kamerayı düşürmeye çalışarak müdahalede bulundu.

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

5 Ocak 1989 tarihinde Adana’nın Seyhan ilçesinde dünyaya gelen Fulya Öztürk, üniversite hayatına Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünde başladı.

Mezun olmasının ardından kariyerine 2006 yılında stajyer olarak başlayan Öztürk, profesyonel kariyerine 2008 yılında başlayarak kısa sürede muhabirlikte önemli başarılara imza atmıştır.

2013 yılından itibaren afet bölgelerinde, Çorlu tren kazası gibi önemli olaylarda ve Dağlık Karabağ Savaşı gibi uluslararası çatışmalarda sahada görev alarak dikkat çekmiştir. Ayrıca, Fulya ile Umudun Olsun programının sunuculuğunu yaparak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Fulya Öztürk, 10 Haziran 2022 tarihinde gündüz kuşağı programının final yapmasıyla aynı yıl saha muhabirliği ve özel haber şefliği yapmaya devam etti.

FULYA ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Gazeteci ve saha muhabiri Fulya Öztürk 35 yaşındadır.

FULYA ÖZTÜRK ASLEN NERELİ?

Fulya Öztürk aslen Adanalıdır.

FULYA ÖZTÜRK EVLİ Mİ?

Fulya Öztürk, evli değildir.