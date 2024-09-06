Fuzul’den 33. Yıla Özel Dev Kampanya #RuhumuzdaVar

06 Eylül 2024 16:08 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 16:14

Tasarruf finansman sektörünün öncüsü Fuzul, sektördeki gücünü 33. yılına özel dev hediye kampanyasıyla taçlandırıyor. Kampanya kapsamında Fuzul, talihli olacak 3 kişiye Türkiye’nin gururu Togg T10X, 33 kişiye Iphone 15, 333 kişiye ise 10 bin TL’lik MediaMarkt hediye çeki armağan edecek.

Faaliyet gösterdiği tasarruf finansman sektöründeki pazar payını her geçen gün biraz daha artıran Fuzul, kuruluşunun 33. yılına özel sektörde görülmemiş dev bir kampanya düzenliyor. Böylelikle tasarruf finansman sektöründeki gücünü bir kez daha gözler önüne seren Fuzul, bu büyük çekilişle sektördeki kampanya kurallarını yeniden yazıyor.

30 yılı aşkın bir süredir tasarruf finansman sektörünün güçlü oyuncusu olarak faaliyet gösteren Fuzul; bin 500’ü aşkın çalışan sayısı, 120’yi bulan şubesiyle gücüne güç katarken yüz binlerce kişiye en uygun maliyetle ev, araç ve çatılı iş yeri finansmanı sağlamayı sürdürüyor. Bugün Fuzul, pazar payını artırmasıyla birlikte her geçen gün sektördeki hâkimiyetini de perçinliyor.

33 yıldır kişilerin ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmasına imkân tanıyan Fuzul, 33. yılına özel olarak düzenlediği kampanyayla 3 kişiye Togg T10X, 33 kişiye Iphone 15, 333 kişiye ise 10 bin TL’lik MediaMarkt hediye çeki verecek. Çekilişe; 1 Eylül – 30 Kasım tarihleri arasında Fuzul’ün sistemine en az 1 milyon TL ile dâhil olan kişiler katılabilecek. Her 1 milyon TL’lik kayıt, bir çekiliş hakkı olacak. Örneğin; 3 milyona kayıt olacak kişi, üç çekilişi hakkı elde edecek. Çekiliş ise 2024 yılının sonunda Milli Piyango İdaresi’nin onayıyla noter huzurunda gerçekleştirilecek.

'ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZIN ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARI, BUGÜNÜMÜZÜN İNŞASINDA ÖNEMLİ YER TUTUYOR'

Fuzul’ün 33. yılı ile ilgi konuşan Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “Fuzul’ün temellerini atarken en büyük motivasyonumuz kişileri, herhangi bir faiz yükünün altına sokmadan, en uygun maliyetle ev ve araç sahibi yapmaktı. Ne mutlu ki kurulduğumuz günden bu yana geçen 33 yılda, yüz binlerce kişinin ev ve araç ihtiyaçlarını karşılamalarına vesile olan bir şirket konumuna geldik. Kurulduğumuz günden bu yana yüz binlerce kişinin ev, araç ve çatılı iş yeri ihtiyacına çözüm olurken en büyük gücümüz kıymetli çalışma arkadaşlarımız oldu. Onların özverili çalışmaları, emekleri ve yetkinliklerinin payı, bugünümüzün inşasında önemli bir yer tutuyor. Bugün bin 500’ü aşkın çalışma arkadaşımızda Türkiye’nin dört bir yanında bulunan 120’nin üzerinde şubemizle daha çok kişiyi tasarruf finansman sistemiyle tanıştırıyoruz. Bir yandan ülkemizdeki tasarruf oranlarını artıyor, bir yandan yastık altı birikimlerin ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor, diğer yandan ise istihdama katkı sunuyoruz.” dedi.

'GÜCÜMÜZÜ BİZİ TERCİH EDEN TASARRUF SAHİPLERİNDEN ALIYORUZ'

“2024 yılının ilk altı ayında 10 binin üzerinde ailenin tasarruf ederek ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmasına vesile olduk.” diyen Akbal, “Bizleri tercih eden kıymetli tasarruf sahiplerinin bizlere inançları, teveccühleri ve güvenlerinin yanı sıra tüm çalışma arkadaşlarımızın emekleriyle bugünlere geldik. Değerli çalışma arkadaşlarımla birlikte her zaman tasarruf sahiplerimizin memnuniyetini önemsedik, onların sayesinde bugün hâlâ varlığımızı sürdürüyoruz. Üstelik bunu her geçen gün daha da güçlenerek yapıyoruz. Bugünümüzü onlara borçluyuz, gücümüzü de onlardan alıyoruz. Bu nedenle 33. yıla ulaşmamızın mutluluğunu, tasarruf sahiplerimizle paylaşmayı arzu ettik. Hediyelerimiz arasında Türkiye’nin mühendislik gücünü ortaya koyduğu, gururumuz Togg T10X da yer alıyor. Türkiye ekonomisinin aktörlerinden biri olarak Togg T10X hediye ediyor olmak da bizler için ayrı bir onur kaynağı. Üç ay sürecek kampanyamızın ardından aralık ayının sonunda noter huzurunda çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Çekilişimizin sonunda talihli olacak herkese hediyelerimizin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.” açıklamalarında bulundu.