Gabriel Sara Dinamo Kiev maçında yok! İşte nedeni

21 Ocak 2025 15:58 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 15:58

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 18.30'da başlayacak maçta, sarı-kırmızılı ekip üst tura çıkmayı garantilemiş durumda. Galatasaray’da Dinamo Kiev maçı öncesi Gabriel Sara’nın sakatlık durumu merak ediliyor. İşte son durum…

Bu akşam maç var mı? Liglerde takvim açıklandı

Bu akşam maç var mı? Liglerde takvim açıklandı

Galatasaray​, Dinamo Kiev​ ile UEFA Avrupa Ligi​'nde karşılaşacak. Mücadele saat 18.30’da başlayacak.

GABRİEL SARA​ NEDEN YOK?

Galatasaray'da Gabriel Sara, bugünkü Dinamo Kiev maçında forma giyemeyecek. Sara'nın bu maçta oynayamama sebebi, sakatlığından kaynaklanıyor. Sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ve Atakaş Hatayspor maçlarında süre alamayan Sara, böylelikle Dinamo Kiev karşısında da sahadaki yerini alamayacak.

Bu durum, Galatasaray'ın kadro seçiminde önemli bir değişiklik yapmasına neden olacak. Sara'nın yokluğunda, Okan Buruk’un alternatif oyuncularla sahaya çıkması gerekecek. Muhtemel 11 ise şöyledir:

Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Mertens, Barış Alper, Yunus Akgün, Osimhen.

GABRİEL SARA NEDEN OYNAMIYOR, SAKAT MI?

Gabriel Sara'nın bugünkü maçta oynamamasının nedeni sakatlığıdır. Trendyol Süper Lig'de son iki maçta forma giyemeyen Sara, bu sakatlığını atlatamamış ve Dinamo Kiev maçında da oynayamayacak.