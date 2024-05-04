Gaddar Teyze karakterini Ece Özdikici oynuyor
NOW TV ekranlarında yayınlanan Gaddar dizisine yeni katılan Teyze karakterinin kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ayrıca izleyiciler karakteri oynayan Ece Özdikici kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevaplarını da araştırıyor. Detaylar, haberimizde...
Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Erdal Özyağcılar ve Laçin Ceylan gibi isimlerin yer aldığı Sinan Öztürk'ün yönettiği Gaddar dizisine "Teyze" karakteri katılıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre karakteri ünlü oyuncu Ece Özdikici canlandıracak.
Dizinin izleyicileri tarafından Ece Özdikici'nin hayatı ve biyografisi merak ediliyor.
Ece Özdikici 1982 yılında İzmir'de dünyaya geldi.
İzmir Devlet Tiyatrosu'nda sekiz yaşında çocuk oyunculuk yapan başarılı isim İzmir Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olmuştur.
Üniversiteyi ise İstanbul'da bulunan Mimar Sinan Üniversitesi Sahne Sanatlar Bölümü'nde okumuştur.
Üniversitede okuduğu dönemde tiyatro oyuncusu Zeliha Berksoy'un asistanlığını yapan Ece Özdikici, ilk kez 2004 yılında Bir Aşk Hikayesi filminde rol almıştır.
Ece Özdikici'nin oynadığı dizi ve filmlerin bazıları ise şöyle:
- Sil Baştan
- Anadolu Kaplanı
- Sır Gibi
- Yasak Elma
- Yemin
- Deniz ve Mehtap
- Arka Sokaklar (1. Sezon)
- Poyraz Karayel
- Kadın
- Sizi Seviyorum
- Mor Ufuklar
- MAT
- Küçük Hanımefendi
- Benim Adım Melek