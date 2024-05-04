Gaddar Teyze karakterini Ece Özdikici oynuyor

04 May 2024 12:19 - Güncelleme : 04 May 2024 12:32

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Erdal Özyağcılar ve Laçin Ceylan gibi isimlerin yer aldığı Sinan Öztürk'ün yönettiği Gaddar dizisine "Teyze" karakteri katılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre karakteri ünlü oyuncu Ece Özdikici canlandıracak.

Dizinin izleyicileri tarafından Ece Özdikici'nin hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

Ece Özdikici 1982 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

İzmir Devlet Tiyatrosu'nda sekiz yaşında çocuk oyunculuk yapan başarılı isim İzmir Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olmuştur.

Üniversiteyi ise İstanbul'da bulunan Mimar Sinan Üniversitesi Sahne Sanatlar Bölümü'nde okumuştur.

Üniversitede okuduğu dönemde tiyatro oyuncusu Zeliha Berksoy'un asistanlığını yapan Ece Özdikici, ilk kez 2004 yılında Bir Aşk Hikayesi filminde rol almıştır.

Ece Özdikici'nin oynadığı dizi ve filmlerin bazıları ise şöyle: