Galata Kulesi 25 Mayıs tarihinden itibaren ziyarete açık olacak

24 May 2024 22:57 - Güncelleme : 24 May 2024 22:59

En fazla emekli İstanbul’da! TÜED’den yoğunluğa göre ekonomik çözüm önerisi geldi

En fazla emekli İstanbul’da! TÜED’den yoğunluğa göre ekonomik çözüm önerisi geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'nde başlatılan onarım ve iyileştirme çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, betonarme yapılar üzerindeki teknik analizler ve jeoradar raporlarına dayanarak hazırlanan projelerin, modern teknolojiler ve uzman akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleştirildiği belirtildi.

25 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ziyaretçilere açılacak olan Galata Kulesi, saat başına en fazla 100 kişinin giriş yapabileceği şekilde düzenlendi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ""Restorasyon çalışmaları, fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tamamlanarak yapı hem kültürel mirasımızı koruyacak hem de ziyaretçilere ve göçmen ebabil kuşlarına ev sahipliği yapacak şekilde düzenlenmiştir. Çalışmalar, profesyonel dağcılar tarafından yapılan kapsamlı uygulamalarla desteklenmiştir." ifadelerine yer verildi.