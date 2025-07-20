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 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Admira Wacker maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Leroy Sane Galatasaray Admira Wacker hazırlık maçında oynayacak mı?

Galatasaray Admira Wacker maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri karşılaşmanın başlamasına saatler kala gündem oldu. Sarı-kırmızılılar bugün Avusturya kampı kapsamında ilk hazırlık maçına çıkacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray Admira Wacker maçında Leroy Sane''nin neden oynamadığı gündem oldu. Teknik direktör Okan Buruk konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı.

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Galatasaray Admira Wacker maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Leroy Sane Galatasaray Admira Wacker hazırlık maçında oynayacak mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 16:59

yeni sezon hazırlıkları kapsamında 'ya gitti. Sarı-kırmızılılar Avusturya kampında iki oynayacak. Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampı kapsamında ilk hazırlık maçına bugün Admira Wacker karşısında çıkacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen mücadelenin başlamasına saatler kaldı. Karşılaşmaya geri sayım devam ederken taraftarlar Galatasaray - Admira Wacker maç kadrosu, muhtemel ilk 11'lerini araştırmaya başladı.

Galatasaray Admira Wacker maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Leroy Sane Galatasaray Admira Wacker hazırlık maçında oynayacak mı?

GALATASARAY - ADMİRA WACKER MAÇ KADROSU

Galatasaray, Avusturya kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılıların Avusturya kamp kadrosunda Leroy Sane yer almadı. Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

"Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Álvaro Morata, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sánchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolò Zaniolo, Przemysław Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir."

Galatasaray Admira Wacker maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Leroy Sane Galatasaray Admira Wacker hazırlık maçında oynayacak mı?

GALATASARAY - ADMİRA WACKER MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray - Admira Wacker maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Galatasaray: Günay Güvenç, Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez, İsmail Jakobs, Elias Jelert, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Morata

Galatasaray Admira Wacker maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Leroy Sane Galatasaray Admira Wacker hazırlık maçında oynayacak mı?

LEROY SANE GALATASARAY ADMİRA WACKER MAÇINDA NEDEN YOK?

Leroy Sane, Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosunda yer almadı. Bayern Münih ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılar ile antrenmana 24 Temmuz'da başlayacak. Teknik Direktör Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada konuyla ilgili "Leroy Sane'ye izin verdik. ABD'den döndü ve 24 Temmuz'da idmanlara başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#süper lig
#avusturya
#hazırlık maçı
#Admira Wacker
#Aktüel
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