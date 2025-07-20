Galatasaray Admira Wacker maç sonucu kaç kaç? İlk sınavda ilk galibiyet

İstanbul
Galatasaray, Admira Wacker ile yeni sezon hazırlık maçları kapsamında karşı karşıya geldi.
Avusturya'da oynanan mücadeleyi Sarı kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı.
Maça hızlı başlayan Okan Buruk’un öğrencileri 10. dakikada Derrick Köhn'ün golüyle öne geçti.
18 yaşındaki Arda Ünyay, 57. dakikada Galatasaray formasıyla ilk golünü atarak farkı 2'ye çıkardı.
Rakip takım 1 dakika sonra 58. dakikada Schmidt ile durumu 2-1’e getirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmayınca maç Galatasaray’ın 2-1 galibiyetiyle sona erdi.
Sarı kırmızılılar bir sonraki maçını çarşamba günü Cagliari ile oynayacak.