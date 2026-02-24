Galatasaray Alanyaspor maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşacaklar

Galatasaray - Alanyaspor maç biletleri ne kadar, kaç TL olacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'de son haftalara doğru şampiyonluk yarışı giderek kızışmaya başladı. Ligde 23 maçta 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 55 puanla 1. sırada yer alan Galatasaray bu hafta 10. sıradaki Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ise bu sezon 23 maçta 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 26 puan topladı. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Alanyaspor maçı 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Peki Galatasaray - Alanyaspor maç bileti ne zaman satışa çıkacak?

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray - Alanyaspor maç biletlerinin 25 Şubat 2026 Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından henüz karşılaşma biletlerinin ne zaman satışa çıkacağına dair bilet satış duyurusu yapılmadı. Galatasaray genel olarak maç biletlerini 3-4 gün önceden satışa çıkarıyor. Bu kapsamda Galatasaray - Alanyaspor maç biletlerinin satış duyurusunun 25 Şubat tarihinde yapılması bekleniyor.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Galatasaray - Alanyaspor maçının bilet satış duyurusu henüz yapılmadığı için bilet fiyatları netlik kazanmadı. Bilet satış duyurusunun yapılmasıyla birlikte mücadelenin bilet fiyatları da netlik kazanacak. Galatasaray'ın en son evinde oynadığı Eyüpspor maçının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu:

Premium: 18.000 TL

Delux: 16.000 TL

Lux: 15.000 TL

Classic: 12.500 TL

Kategori 1: 10.000 TL

Kategori 2: 9.000 TL

Kategori 3: 8.000 TL

Kategori 4: 7.000 TL

Kategori 5: 6.000 TL

Kategori 6: 5.000 TL

Kategori 7: 4.500 TL

Kategori 8: 3.000 TL

Kategori 9: 2.500 TL

Kategori 10: 1.250 TL

Kategori 11: 1.000 TL

Misafir: 1.000 TL