Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Alanyaspor maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşacaklar

Galatasaray - Alanyaspor maç bileti ne zaman satışa çıkacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'in 24. haftası kapsamında Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadeleye sayılı günler kaldı. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Galatasaray - Alanyaspor maç bileti ne zaman satışa çıkacağı araştırılıyor. Karşılaşma 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Alanyaspor maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşacaklar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 11:18

- maç biletleri ne kadar, kaç TL olacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. 'de son haftalara doğru şampiyonluk yarışı giderek kızışmaya başladı. Ligde 23 maçta 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 55 puanla 1. sırada yer alan Galatasaray bu hafta 10. sıradaki Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ise bu sezon 23 maçta 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 26 puan topladı. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Alanyaspor maçı 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Peki Galatasaray - Alanyaspor ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray Alanyaspor maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşacaklar

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray - Alanyaspor maç biletlerinin 25 Şubat 2026 Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından henüz karşılaşma biletlerinin ne zaman satışa çıkacağına dair bilet satış duyurusu yapılmadı. Galatasaray genel olarak maç biletlerini 3-4 gün önceden satışa çıkarıyor. Bu kapsamda Galatasaray - Alanyaspor maç biletlerinin satış duyurusunun 25 Şubat tarihinde yapılması bekleniyor.

Galatasaray Alanyaspor maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşacaklar

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Galatasaray - Alanyaspor maçının bilet satış duyurusu henüz yapılmadığı için netlik kazanmadı. Bilet satış duyurusunun yapılmasıyla birlikte mücadelenin bilet fiyatları da netlik kazanacak. Galatasaray'ın en son evinde oynadığı Eyüpspor maçının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu:

Premium: 18.000 TL

Delux: 16.000 TL

Lux: 15.000 TL

Classic: 12.500 TL

Kategori 1: 10.000 TL

Kategori 2: 9.000 TL

Kategori 3: 8.000 TL

Kategori 4: 7.000 TL

Kategori 5: 6.000 TL

Kategori 6: 5.000 TL

Kategori 7: 4.500 TL

Kategori 8: 3.000 TL

Kategori 9: 2.500 TL

Kategori 10: 1.250 TL

Kategori 11: 1.000 TL

Misafir: 1.000 TL

ETİKETLER
#galatasaray
#trendyol süper lig
#Alanyaspor
#bilet fiyatları
#Maç Bileti
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.