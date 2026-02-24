Galatasaray Alanyaspor maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşacaklar

Kategoriler
Galatasaray - Alanyaspor maç biletleri ne kadar, kaç TL olacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'de son haftalara doğru şampiyonluk yarışı giderek kızışmaya başladı. Ligde 23 maçta 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 55 puanla 1. sırada yer alan Galatasaray bu hafta 10. sıradaki Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ise bu sezon 23 maçta 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 26 puan topladı. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Alanyaspor maçı 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Peki Galatasaray - Alanyaspor maç bileti ne zaman satışa çıkacak?
Galatasaray - Alanyaspor maç biletlerinin 25 Şubat 2026 Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından henüz karşılaşma biletlerinin ne zaman satışa çıkacağına dair bilet satış duyurusu yapılmadı. Galatasaray genel olarak maç biletlerini 3-4 gün önceden satışa çıkarıyor. Bu kapsamda Galatasaray - Alanyaspor maç biletlerinin satış duyurusunun 25 Şubat tarihinde yapılması bekleniyor.
Galatasaray - Alanyaspor maçının bilet satış duyurusu henüz yapılmadığı için bilet fiyatları netlik kazanmadı. Bilet satış duyurusunun yapılmasıyla birlikte mücadelenin bilet fiyatları da netlik kazanacak. Galatasaray'ın en son evinde oynadığı Eyüpspor maçının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu:
Premium: 18.000 TL
Delux: 16.000 TL
Lux: 15.000 TL
Classic: 12.500 TL
Kategori 1: 10.000 TL
Kategori 2: 9.000 TL
Kategori 3: 8.000 TL
Kategori 4: 7.000 TL
Kategori 5: 6.000 TL
Kategori 6: 5.000 TL
Kategori 7: 4.500 TL
Kategori 8: 3.000 TL
Kategori 9: 2.500 TL
Kategori 10: 1.250 TL
Kategori 11: 1.000 TL
Misafir: 1.000 TL