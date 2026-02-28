Galatasaray Alanyaspor maç kadrosu, muhtemel 11! Okan Buruk'un rotasyon yapması bekleniyor

Galatasaray - Alanyaspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri taraftarlar tarafından araştırılıyor. Galatasaray bugün Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray bu sezon 23 maçta 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 55 puanla ligde lider olan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşısında galibiyet alarak geçtiğimiz hafta Konyaspor maçında aldığı mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Alanyaspor ise bu sezon 23 maçta 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 26 puan toplayan Alanyaspor ligde 11. sırada yer alıyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Alanyaspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri gündem oldu.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde herhangi bir eksik bulunmuyor. Sarı-kırmızılılar kritik mücadelede tam kadro sahada olacak. Ancak UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan ve 120 dakika süren Juventus maçının ardından teknik direktör Okan Buruk'un rotasyon yapması bekleniyor. Karşılaşmada Eren Elmalı ve Abdülkerim Bardakcı ise sarı kart sınırında yer alıyor. Bu sezon iki oyuncu da üç kez sarı kart görmüştü.

Alanyaspor maçında kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve Süper Lig'in 25. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekler. Alanyaspor tarafında ise Maestro'nun durumu belirsizliğini koruyor. Tedavisi yeni sona eren futbolcunun mücadelede oynayıp oynamayacağına teknik ekip maç saatinde karar verecek.

GALATASARAY - ALANYASPOR MUHTEMEL 11

Galatasaray - Alanyaspor maçında Victor Osimhen yerine Mauro İcardi'nin görev alması bekleniyor. Davinson Sanchez yerine ise karşılaşmadan Wilfried Singo'nun yer alacağı tahmin ediliyor. Galatasaray - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Sacha Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus Akgün, Lang, Icardi

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Ui-Jo, Güven