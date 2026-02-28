Menü Kapat
Galatasaray Alanyaspor maç kadrosu, muhtemel 11! Okan Buruk'un rotasyon yapması bekleniyor

Galatasaray - Alanyaspor muhtemel 11, maç kadrosu taraftarların gündeminde yer alıyor. Trendyol süper Lig'in 24. haftası kapsamında lider Galatasaray evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmaya geri sayım başladı. Kritik karşılaşmada sarı-kırmızılılardan Eren Elmalı ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırında olacak. Kart görmeleri durumunda derbide cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecekler. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 120 dakika oynanan Juventus karşılaşmasının ardından Alanyaspor maçında rotasyon yapması bekleniyor. Peki Galatasaray - Alanyaspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu mu?

Galatasaray Alanyaspor maç kadrosu, muhtemel 11! Okan Buruk'un rotasyon yapması bekleniyor
- , 'leri taraftarlar tarafından araştırılıyor. Galatasaray bugün Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray bu sezon 23 maçta 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 55 puanla ligde lider olan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşısında galibiyet alarak geçtiğimiz hafta Konyaspor maçında aldığı mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Alanyaspor ise bu sezon 23 maçta 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 26 puan toplayan Alanyaspor ligde 11. sırada yer alıyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Alanyaspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri gündem oldu.

Galatasaray Alanyaspor maç kadrosu, muhtemel 11! Okan Buruk'un rotasyon yapması bekleniyor

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde herhangi bir eksik bulunmuyor. Sarı-kırmızılılar kritik mücadelede tam kadro sahada olacak. Ancak UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan ve 120 dakika süren Juventus maçının ardından teknik direktör Okan Buruk'un rotasyon yapması bekleniyor. Karşılaşmada Eren Elmalı ve Abdülkerim Bardakcı ise sarı kart sınırında yer alıyor. Bu sezon iki oyuncu da üç kez sarı kart görmüştü.

Galatasaray Alanyaspor maç kadrosu, muhtemel 11! Okan Buruk'un rotasyon yapması bekleniyor

Alanyaspor maçında kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve 'in 25. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekler. Alanyaspor tarafında ise Maestro'nun durumu belirsizliğini koruyor. Tedavisi yeni sona eren futbolcunun mücadelede oynayıp oynamayacağına teknik ekip maç saatinde karar verecek.

Galatasaray Alanyaspor maç kadrosu, muhtemel 11! Okan Buruk'un rotasyon yapması bekleniyor

GALATASARAY - ALANYASPOR MUHTEMEL 11

Galatasaray - Alanyaspor maçında Victor Osimhen yerine Mauro İcardi'nin görev alması bekleniyor. Davinson Sanchez yerine ise karşılaşmadan Wilfried Singo'nun yer alacağı tahmin ediliyor. Galatasaray - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Sacha Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus Akgün, Lang, Icardi

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Ui-Jo, Güven

