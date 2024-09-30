Galatasaray-Alanyaspor maçı biletlerinin çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor

30 Eylül 2024 09:05 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 09:27

Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftası kapsamında 6 Ekim Pazar günü Galatasaray-Alanyaspor maçı oynanacak. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen vatandaşlar maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacağını beklemeye başladı.

Milli ara öncesinde Galatasaray​ ile Alanyaspor​ bu hafta karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen müsabakanın başlamasına sayılı günler biletlerin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu.

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig​'in sekizinci haftası kapsamında 6 Ekim Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park​'ta oynanacak olan Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasının biletleri henüz satışa çıkmadı.

Sarı-kırmızılıların Alanyaspor maçının biletlerinin 2 Ekim Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor.

Kulüp tarafından konuyla ilgili açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

GS-ALANYASPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU MU, NE KADAR?

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından maçın biletlerinin ne kadar olacağı henüz açıklanmadı.

Önümüzdeki günlerde bilet satış duyurusuyla birlikte karşılaşmanın biletlerinin fiyatlarının da açıklanması bekleniyor.

SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

4 Ekim

20.00 Rizespor-Antalyaspor

5 Ekim

13.30 Kasımpaşa-Bodrumspor

16.00 Göztepe-Sivasspor

19.00 Hatayspor-Trabzonspor

19.00 Başakşehir-Kayserispor

6 Ekim

13.30 Koynaspor-Eyüpspor

16.00 Adana Demirspor-Samsunspor

19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş

19.00 Galatasaray-Alanyaspor