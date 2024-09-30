Galatasaray-Alanyaspor maçı biletlerinin çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor
Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftası kapsamında 6 Ekim Pazar günü Galatasaray-Alanyaspor maçı oynanacak. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen vatandaşlar maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacağını beklemeye başladı.
Milli ara öncesinde Galatasaray ile Alanyaspor bu hafta karşı karşıya gelecek.
Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen müsabakanın başlamasına sayılı günler biletlerin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu.
GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftası kapsamında 6 Ekim Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasının biletleri henüz satışa çıkmadı.
Sarı-kırmızılıların Alanyaspor maçının biletlerinin 2 Ekim Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor.
Kulüp tarafından konuyla ilgili açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
GS-ALANYASPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU MU, NE KADAR?
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından maçın biletlerinin ne kadar olacağı henüz açıklanmadı.
Önümüzdeki günlerde bilet satış duyurusuyla birlikte karşılaşmanın biletlerinin fiyatlarının da açıklanması bekleniyor.
SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
4 Ekim
20.00 Rizespor-Antalyaspor
5 Ekim
13.30 Kasımpaşa-Bodrumspor
16.00 Göztepe-Sivasspor
19.00 Hatayspor-Trabzonspor
19.00 Başakşehir-Kayserispor
6 Ekim
13.30 Koynaspor-Eyüpspor
16.00 Adana Demirspor-Samsunspor
19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş
19.00 Galatasaray-Alanyaspor