Galatasaray-Alanyaspor maçının hakemi Mehmet Türkmen istatistikleri

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

03 Ekim 2024 14:49 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 15:10

Süper Lig'in sekizinci haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Alanyaspor maçının hakemi kim olduğu TFF tarafından açıklandı. Karşılaşmayı yönetecek olan Metin Türkmen'in Galatasaray istatistikleri gündem oldu.

Galatasaray milli aradan önce kendi evinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından Galatasaray-Alanyaspor maçının hakemi kim oldu sorusunun cevabını araştırıyor. GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM OLDU? Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftası kapsamında 6 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Galatasaray-Alanyaspor maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu. MEHMET TÜRKMEN GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ Mehmet Türkmen kariyeri boyunca Galatasaray'ın hiçbir karşılaşmasını yönetmedi. Bu sezon 5 Süper Lig karşılaşması yöneten Mehmet Türkmen, toplam 20 sarı, 2 sarıdan-kırmızı ve 1 kırmızı kart gösterirken 1 penaltı verdi. 2023-2024 sezonunda ise 7 TFF 1. Lig, 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 13 karşılaşmayı yönetti. Bu karşılaşmalarda ise toplamda 48 sarı, 3 kırmızı kart gösterdi ve 3 penaltı verdi. İlgili Haberler Son dakika | Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!