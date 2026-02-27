Galatasaray Alanyaspor muhtemel 11! Galatasaray'da 2 oyuncu sarı kart sınırında

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele, zirve yarışını ve orta sıralardaki dengeleri yakından ilgilendiriyor. İşte maç öncesi muhtemel Galatasaray Alanyaspor ilk 11’leri…

GALATASARAY - ALANYASPOR İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig’de geride kalan 23 haftada 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Galatasaray, 55 puan topladı ve haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 2 puan önünde lider girdi. Ligin 23. haftasında deplasmanda Konyaspor’a kaybeden sarı-kırmızılı ekip, hem zirve yarışında puan kaybı yaşadı hem de ligdeki istikrarlı serisine ara verdi.

Alanyaspor ise 23 haftalık periyotta 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Topladığı 26 puanla 10. sırada yer alan turuncu-yeşilli ekip, ilk yarıda sahasında oynadığı maçta Galatasaray’a 1-0 mağlup olmuştu. Söz konusu karşılaşmada sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren gol Mauro Icardi’den gelmişti.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Corendon Alanyaspor arasındaki mücadele, RAMS Park’ta oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve hakem Ali Şansalan tarafından yönetilecek.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından 3 Mart Salı günü yine Alanyaspor ile deplasmanda Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına çıkacak. Mart ayının sonlarında verilecek milli ara öncesinde 6 resmi maça çıkacak olan Galatasaray, yoğun fikstür sürecini sürdürüyor.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray’da Süper Lig’de üçer sarı kartı bulunan Abdülkerim Bardakcı ile Eren Elmalı, kart ceza sınırında yer alıyor. İki oyuncu Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde 25. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan futbolcuların iyileşmesi, yapılan transferler ve Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden isimlerin takıma dönmesiyle kadro genişliği artan sarı-kırmızılı ekip, yoğun maç temposuna rağmen lig, kupa ve Avrupa kulvarında yoluna devam ediyor.

GALATASARAY ALANYASPOR MUHTEMEL 11

Galatasaray’ın muhtemel 11’i şu isimlerden oluşuyor: Uğurcan Çakır, Boey, Davinson Sanchez, Singo, Eren Elmalı, İlkay, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Leroy Sane, Lang, Victor Osimhen.

Alanyaspor’un muhtemel 11’i ise şu şekilde: Victor, Fatih, Ümit, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Ui-Jo, Güven.