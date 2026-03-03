Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Alanyaspor'u yenerse, yenilirse berabere kalırsa gruptan çıkacak mı? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası gruplardan nasıl çıkılır sorusu Alanyaspor - Galatasaray maçı öncesinde gündeme geldi. Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatının son grup maçı kapsamında bugün Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimalleri gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Galatasaray Alanyaspor'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa gruptan çıkacak mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Alanyaspor'u yenerse, yenilirse berabere kalırsa gruptan çıkacak mı? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 19:00

'nda bugün A Grubu'nda mücadele eden ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ardından iki takımın gruptan çıkma ihtimalleri büyük oranda belli olacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada ilk düdük saat 20.30'da çalacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak olan kritik mücadeleye saatler kala Galatasaray, Alanyaspor'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa gruptan çıkacak mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Galatasaray Alanyaspor'u yenerse, yenilirse berabere kalırsa gruptan çıkacak mı? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

GALATASARAY ALANYASPOR'U YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA GRUPTAN ÇIKACAK MI?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçları kapsamında çıktığı 3 maçta 3 galibiyet aldı. 9 puanla grupta 1. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçında beraberlik alsa bile gruptan çıkmaya hak kazanacak. Galatasaray'ın mağlubiyet durumunda ise çeyrek final biletini alıp, almayacağı diğer takımların maçlarının ardından netlik kazanacak.

Galatasaray Alanyaspor'u yenerse, yenilirse berabere kalırsa gruptan çıkacak mı? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatı kapsamında Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre grup etabını ilk 2 sırada bitiren ve en iyi 2 grup üçüncüsü çeyrek final etabına yükselecek. Bu kapsamda Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası gruplarından çıkarak, çeyrek finale yükselmesi için 1 puan alması yeterli olacak. A Grubu'nun karşılaşma öncesinde güncel puan tablosu şöyle:

Galatasaray - 9

Alanyaspor - 7

Trabzonspor - 6

Başakşehir - 6

Karagümrük - 5

Boluspor - 1

Fethiyespor - 1

İstanbulspor - 1

Galatasaray Alanyaspor'u yenerse, yenilirse berabere kalırsa gruptan çıkacak mı? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2025-2026 sezonunun çeyrek final, yarı final ve final tarihleri belli oldu. Açıklanan bilgilere göre çeyrek final maçları 21-22-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarı final maçları ise 12-13-14 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final maçının ise 24 Mayıs 2026 tarihinde oynanacağı duyuruldu.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#Alanyaspor
#ziraat türkiye kupası
#Grup Maçı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.