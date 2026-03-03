Galatasaray Alanyaspor'u yenerse, yenilirse berabere kalırsa gruptan çıkacak mı? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ardından iki takımın gruptan çıkma ihtimalleri büyük oranda belli olacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada ilk düdük saat 20.30'da çalacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak olan kritik mücadeleye saatler kala Galatasaray, Alanyaspor'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa gruptan çıkacak mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY ALANYASPOR'U YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA GRUPTAN ÇIKACAK MI?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçları kapsamında çıktığı 3 maçta 3 galibiyet aldı. 9 puanla grupta 1. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçında beraberlik alsa bile gruptan çıkmaya hak kazanacak. Galatasaray'ın mağlubiyet durumunda ise çeyrek final biletini alıp, almayacağı diğer takımların maçlarının ardından netlik kazanacak.

GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatı kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre grup etabını ilk 2 sırada bitiren ve en iyi 2 grup üçüncüsü çeyrek final etabına yükselecek. Bu kapsamda Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası gruplarından çıkarak, çeyrek finale yükselmesi için 1 puan alması yeterli olacak. A Grubu'nun karşılaşma öncesinde güncel puan tablosu şöyle:

Galatasaray - 9

Alanyaspor - 7

Trabzonspor - 6

Başakşehir - 6

Karagümrük - 5

Boluspor - 1

Fethiyespor - 1

İstanbulspor - 1

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2025-2026 sezonunun çeyrek final, yarı final ve final tarihleri belli oldu. Açıklanan bilgilere göre çeyrek final maçları 21-22-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarı final maçları ise 12-13-14 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final maçının ise 24 Mayıs 2026 tarihinde oynanacağı duyuruldu.