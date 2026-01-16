Galatasaray Atletico Madrid maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Atletico Madrid maç bileti fiyatları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçlar devre arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray oadnığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. 9 puan toplayan sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde 18. sırada yer alıyor. Galatasaray, Devler Ligi'nin 7. maçında ise Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak olan kritik karşılaşma 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Taraftarlar tarafından karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte Galatasaray - Atletico Madrid maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar, kaç TL sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Şampiyonlar Ligi kapsmaında RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Atletico Madrid maçının maç biletlerinin 18 Ocak 2026 Pazar günü satışa çıkması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp genel olarak maç biletlerinin karşılaşmadan 3-4 gün önce satışa çıkarıyor.

Galatasaray tarafından henüz Atletico Madrid maçının maç biletlerinin ne zaman satışa çıkarılacağı hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde bilet satış duyurusunun paylaşılması bekleniyor.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Galatasaray - Atletico Madrid maçı biletleri de henüz bilet satış duyurusunun paylaşılmaması nedeniyle belli olmadı. Sarı-kırmızılıların, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında bu sezon RAMS Park'ta oynadığı Unnion Saint-Gilloise maçının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu:

Premium: 40.000

Delux: 38.000

Lux: 36.000

Classic: 34.000

Kategori 1: 22.500

Kategori 2: 20.000

Kategori 3: 18.000

Kategori 4: 17.000

Kategori 5: 16.000

Kategori 6: 14.000

Kategori 7: 13.000

Kategori 8: 10.000

Kategori 9: 8.000

Kategori 10: 2.100

Kategori 11: 2.000

Misafir: 2.000