Galatasaray Atletico Madrid maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 5 futbolcu kadroda yer almayacak

Galatasaray - Atletico Madrid muhtemel 11'leri taraftarlar tarafından merak ediliyor. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı kaldığı yerden 2. günüyle devam ediyor. 2. gün karşılaşmaları kapsamında bugün temsilcimiz Galatasaray, Atletico Madrid'i ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Atletico Madrid maçı açıklanan bilgilere göre saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Romanyalı hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kritik mücadele öncesinde Galatasaray'da 5, Atletico Madrid'de ise 2 futbolcu kadroda yer almadı. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Atletico Madrid maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇ KADROSU

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde Gabriel Sara, Wilfried Singo ve Arda Ünyay'ın sakatlığı bulunuyor. Üç futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi listesinde yer almayan Kazımcan Karataş ve bahis soruşturması kapsamında ceza alan Metehan Baltacı'da karşılaşmada yer almayacak.

Atletico Madrid tarafında ise Gonzalez ve Lenglet'in sakatlığı bulunuyor. İki futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un karşılaşmada Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Osimhen ve İsmail Jakobs'u ilk 11'de başlatması bekleniyor. Orta saha hattında ise Torreira, Lemina ve Yunus üçlüsüne görev vereceği tahmin ediliyor. Galatasaray - Atletico Madrid maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Atletico Madrid: Oblak, Pubill, Llorente, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrıos, Almada, Cardoso, Alvarez, Sörloth.

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD İSTATİSTİKLERİ, GEÇMİŞ MAÇLAR

Galatasaray ile Atletico Madrid tarihleri boyunca toplam 6 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 4 tanesinde Atletico Madrid galibiyet ile ayrılırken, 2 tanesi ise beraberlik ile sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 2 kere fileleri havalandırdı. Atletico Madrid ise toplam 8 gol attı.