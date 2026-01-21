Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Atletico Madrid maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 5 futbolcu kadroda yer almayacak

Galatasaray - Atletico Madrid maç kadrosu, muhtemel 11'leri karşılaşmanın başlamasına saatler kala gündem oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası kapsamında temsilcimiz Galatasaray bugün RAMS Park'ta Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada sarı-kırmızılılar beraberlik alması durumunda ilk 24 ihtimalini garantileyecek. Karşılaşma öncesinde temsilcimizde 5 futbolcu kadroda yer almadı. Taraftarlar tarafından maç saatinin yakınlaşmasıyla birlikte Galatasaray - Atletico Madrid maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Atletico Madrid maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 5 futbolcu kadroda yer almayacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 17:45
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 17:45

- muhtemel 11'leri taraftarlar tarafından merak ediliyor. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA 'nde 7. hafta heyecanı kaldığı yerden 2. günüyle devam ediyor. 2. gün karşılaşmaları kapsamında bugün temsilcimiz Galatasaray, Atletico Madrid'i ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Atletico Madrid maçı açıklanan bilgilere göre saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Romanyalı hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kritik mücadele öncesinde Galatasaray'da 5, Atletico Madrid'de ise 2 futbolcu kadroda yer almadı. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Atletico Madrid , muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

Galatasaray Atletico Madrid maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 5 futbolcu kadroda yer almayacak

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇ KADROSU

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde Gabriel Sara, Wilfried Singo ve Arda Ünyay'ın sakatlığı bulunuyor. Üç futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi listesinde yer almayan Kazımcan Karataş ve bahis soruşturması kapsamında ceza alan Metehan Baltacı'da karşılaşmada yer almayacak.

Atletico Madrid tarafında ise Gonzalez ve Lenglet'in sakatlığı bulunuyor. İki futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray Atletico Madrid maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 5 futbolcu kadroda yer almayacak

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un karşılaşmada Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Osimhen ve İsmail Jakobs'u ilk 11'de başlatması bekleniyor. Orta saha hattında ise Torreira, Lemina ve Yunus üçlüsüne görev vereceği tahmin ediliyor. Galatasaray - Atletico Madrid maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Atletico Madrid: Oblak, Pubill, Llorente, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrıos, Almada, Cardoso, Alvarez, Sörloth.

Galatasaray Atletico Madrid maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 5 futbolcu kadroda yer almayacak

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD İSTATİSTİKLERİ, GEÇMİŞ MAÇLAR

Galatasaray ile Atletico Madrid tarihleri boyunca toplam 6 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 4 tanesinde Atletico Madrid galibiyet ile ayrılırken, 2 tanesi ise beraberlik ile sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 2 kere fileleri havalandırdı. Atletico Madrid ise toplam 8 gol attı.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#atletico madrid
#Maç Kadrosu
#Muhtemel 11
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.