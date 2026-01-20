Galatasaray Atletico Madrid muhtemel 11! Maç kadrosu ilk 11 belli şekillenmeye başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 36 takımlı lig aşamasında 7. hafta maçında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma, sarı-kırmızılı ekibin puan tablosundaki yerini yakından etkileyecek.

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Atletico Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesi, Çarşamba akşamı saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma, İstanbul’daki RAMS Park’ta oynanacak ve mücadelede Romanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. Organizasyonun lig aşamasında kritik bir haftaya girilirken, maçın oynanacağı saat ve hakem bilgisi de netlik kazandı.

Müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden de canlı takip edebilecek. Galatasaray Atletico Madrid maç yayın bilgileri, maç saatine kısa süre kala resmi kanallar tarafından duyuruldu.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇ KADROSU

Galatasaray, Atletico Madrid karşılaşmasına bazı oyuncularından yoksun çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Arda Ünyay, bu maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA’ya bildirilen kadroda yer almadığı için mücadelede görev alamayacak.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Wilfried Singo’nun durumu son antrenmanın ardından netleşecek. Ayrıca Ismail Jakobs ile Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu, Atletico Madrid maçında kart görmeleri halinde 8. haftada Manchester City ile oynanacak karşılaşmada sahada olamayacak.

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki 7. hafta maçına 9 puanla 18. sırada giriyor. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanında 5-1 yenildi. Ardından Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’i 3-1 ve Ajax’ı 3-0 mağlup eden Galatasaray, daha sonra Union Saint-Gilloise ve Monaco karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Atletico Madrid ise lig aşamasında 12 puanla 8. sırada bulunuyor. İspanyol ekip, Liverpool ve Arsenal maçlarında mağlubiyet yaşadıktan sonra Union Saint-Gilloise, Inter ve PSV karşılaşmalarını kazandı. Bu tabloyla birlikte iki takımın RAMS Park’taki mücadelesi öncesinde muhtemel kadrolar da belli oldu.

Galatasaray’ın muhtemel 11’i:

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Leroy Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Atletico Madrid’in muhtemel 11’i:

Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Sörloth, Alvarez