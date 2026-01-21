Galatasaray Atletico Madrid'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Galatasaray ilk 24, 8 ihtimali

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan giderek artmaya devam ediyor. Devre arasının ardından 7. hafta karşılaşmaları kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya saatler kaldı. RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşmada sarı-kırmızılıların alacakları sonuca göre son maça kalmadan tur atlamayı garantileme imkanı bulunuyor. Galatasaray'ın ilk 24'e girmek için kaç puan alması gerektiği gündem oldu. Taraftarlar tarafından Galatasaray Atletico MAdrid'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur merak ediliyor.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak toplam 9 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid karşısında galibiyet alması durumunda 12 puana ulaşarak ilk 24'ü garantilemiş olacak. Beraberlik durumunda ise 10 puana ulaşacak olan sarı-kırmızılılar büyük bir oranda ilk 24'ü yine garantileyecek. Galatasaray'ın, Atletico Madrid karşısında mağlubiyet alması durumunda ise ilk 24 şansı riske girecek. Mağlubiyet senaryosunda sarı-kırmızılıların diğer rakiplerinin aldığı puanlar ve 8. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Manchester City karşılaşmasından alınacak sonuç kritik önem arz edecek.

GALATASARAY'IN İLK 24'E GİRMESİ İÇİN KAÇ PUAN ALMASI GEREKİYOR?

Galatasaray'ın ilk 24'e girebilmesi için 12 puan alması gerekiyor. Bu senaryoda sarı-kırmızılılar şimdiden ilk 24'ü garantileyecek ve 9-16 sırada yer alarak seri başı olma ihtimalini artıracak. Sarı-kırmızılıların 10 puan toplaması durumunda ise mevcut duruma göre yüzde 90 üzeri ilk 24'e yer alma ihtimali bulunuyor. Galatasaray'ın kalan iki maçta da mağlubiyet aldığı senaryoda ise averaj farkları ve rakiplerinin aldığı puanlar kritik rol oynayacak.

GALATASARAY İLK 24, 8 İHTİMALLERİ

Football Meets Data tarafından paylaşılan verilere göre Galatasaray yüzde 95 ihtimalle Şampiyonlar Ligi'ni ilk 24'te tamamlayacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 ihtimalinin ise yüzde 1 olduğu belirtildi.