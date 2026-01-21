Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Atletico Madrid'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Galatasaray ilk 24, 8 ihtimali

Galatasray'ın ilk 24'e girmesi için kaç puan gerektiği Atletico Madrid maçı öncesinde gündeme geldi. Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının sona ermesine 2 maç kaldı. 7. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün temsilcimiz Galatasaray, Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya saatler kaldı. Karşılaşma öncesinde Galatasaray Atletico Madrid'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Galatasaray'ın ilk 24 ve 8 ihtimali belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Atletico Madrid'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Galatasaray ilk 24, 8 ihtimali
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 18:30
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 18:30

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan giderek artmaya devam ediyor. Devre arasının ardından 7. hafta karşılaşmaları kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya saatler kaldı. RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşmada sarı-kırmızılıların alacakları sonuca göre son maça kalmadan tur atlamayı garantileme imkanı bulunuyor. Galatasaray'ın ilk 24'e girmek için kaç puan alması gerektiği gündem oldu. Taraftarlar tarafından Galatasaray Atletico MAdrid'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur merak ediliyor.

Galatasaray Atletico Madrid'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Galatasaray ilk 24, 8 ihtimali

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak toplam 9 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid karşısında galibiyet alması durumunda 12 puana ulaşarak ilk 24'ü garantilemiş olacak. Beraberlik durumunda ise 10 puana ulaşacak olan sarı-kırmızılılar büyük bir oranda ilk 24'ü yine garantileyecek. Galatasaray'ın, Atletico Madrid karşısında mağlubiyet alması durumunda ise ilk 24 şansı riske girecek. Mağlubiyet senaryosunda sarı-kırmızılıların diğer rakiplerinin aldığı puanlar ve 8. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Manchester City karşılaşmasından alınacak sonuç kritik önem arz edecek.

Galatasaray Atletico Madrid'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Galatasaray ilk 24, 8 ihtimali

GALATASARAY'IN İLK 24'E GİRMESİ İÇİN KAÇ PUAN ALMASI GEREKİYOR?

Galatasaray'ın ilk 24'e girebilmesi için 12 puan alması gerekiyor. Bu senaryoda sarı-kırmızılılar şimdiden ilk 24'ü garantileyecek ve 9-16 sırada yer alarak seri başı olma ihtimalini artıracak. Sarı-kırmızılıların 10 puan toplaması durumunda ise mevcut duruma göre yüzde 90 üzeri ilk 24'e yer alma ihtimali bulunuyor. Galatasaray'ın kalan iki maçta da mağlubiyet aldığı senaryoda ise averaj farkları ve rakiplerinin aldığı puanlar kritik rol oynayacak.

Galatasaray Atletico Madrid'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Galatasaray ilk 24, 8 ihtimali

GALATASARAY İLK 24, 8 İHTİMALLERİ

Football Meets Data tarafından paylaşılan verilere göre Galatasaray yüzde 95 ihtimalle Şampiyonlar Ligi'ni ilk 24'te tamamlayacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 ihtimalinin ise yüzde 1 olduğu belirtildi.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.