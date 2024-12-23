Galatasaray Avrupa Ligi maç programına göre Dinamo Kiev karşılaşmasının ne zaman oynanacağı belli oldu

23 Aralık 2024 15:13 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 15:24

UEFA Avrupa Ligi'nde sarı kırmızılı ekip Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor. Ligde şampiyonluk yarışı sürerken Galatasaray - Dinamo Kiev maçının oynanacağı tarih ve saat netleşti. GS Avrupa Ligi maç programına göre karşılaşmaya kısa süre kaldı.

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Paulo Dybala kararını verdi! Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için karşı karşıya

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi​'nde heyecan devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip Dinamo Kiev​ ve Ajax​ ile mücadele edecek.

Taraftarların nefeslerini tutarak beklediği müsabakaların tarihi netleşti.

GALATASARAY​ - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde GS, 21 Ocak günü 18.30'da Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Ligde son kalan maçlardan biri Kiev ile olurken diğeri 30 Ocak günü Ajax ile olacak.

Kiev müsabakası 21 Ocak günü oynanırken TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

Sarı kırmızılı ekibin ligde oynayacağı karşılaşmalardan biri Dinamo Kiev diğeri ise Ajax ile olacak.

Kiev ile müsabakası 21 Ocak günü oynanırken Ajax maçı 30 Ocak'ta oynanacak. Sıralamayı ilk 8'de tamamlayan takımlar direkt olarak son 16'ya çıkacak. 9 ve 24. sırada olanlar ise play off oynayacak.

Galatasaray şu ana kadar oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Puan sıralamasında 12 puana erişen GS, 6. sırada yer alıyor.