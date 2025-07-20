Galatasaray Avusturya kamp kadrosu! Leroy Sane neden yok?

Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına 2025 Temmuz ayının ilk haftasında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü ise sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı kapsamında Avusturya'ya gitti.

Galatasaray tarafından açıklanan bilgilere göre Avusturya kampı 23 Temmuz'a kadar devam edecek ve 2 hazırlık maçı oynanacak. Taraftarlar tarafından Galatasaray Avusturya kamp kadrosu ve Leroy Sane'nin neden olmadığı merak ediliyor.

GALATASARAY AVUSTURYA KAMP KADROSU

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden Avusturya kamp kadrosu açıklandı. Kadroda yer alan futbolcular ise şöyle:

"Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Álvaro Morata, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sánchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolò Zaniolo, Przemysław Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir."

LEROY SANE NEDEN YOK?

Galatasaray'ın bu transfer döneminde Bayern Münih'den renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız Leroy Sane, Avusturya kamp kadrosuna yer almadı. Leroy Sane, Bayern Münih'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer aldığı için kampa geç katılacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Leroy Sane'ye izin verdik. ABD'den döndü ve 24 Temmuz'da idmanlara başlayacak" demişti.