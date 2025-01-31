Galatasaray AZ Alkmaar ilk maç ne zaman, nerede oynanacak? Tarihler açıklandı

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber

31 Ocak 2025 16:28 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 16:29

Galatasaray, play-off turunda AZ Alkmaar ile eşleşti ve son 16 turuna yükselebilmek için iki aşamalı bir mücadele verecek. İlk maç ve rövanş tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz karşılaşmalarında 1-1 berabere kalan iki takım, bu kez Son 16 turuna çıkma mücadelesi verecek. Galatasaray, AZ Alkmaar'ı elemesi durumunda Manchester United veya Tottenham ile karşılaşacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e kalma hedefinden uzaklaştı ve play-off turunda AZ Alkmaar ile eşleşti. Bu eşleşmede, ilk maçın tarihi ve yeri merak konusu oldu. GALATASARAY AZ ALKMAAR İLK VE 2. MAÇ NE ZAMAN? Galatasaray ve AZ Alkmaar arasındaki ilk play-off maçı, 13 Şubat Perşembe günü oynanacak. Bu karşılaşmanın ardından, rövanş mücadelesi 20 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek. İki takım, bu maçlarla birlikte son 16 turuna yükselme mücadelesi verecek. İlk maçta avantaj elde etmek isteyen temsilcimiz Galatasaray, rövanşta ise bu avantajı koruma veya dezavantajı tersine çevirme şansı arayacak. Bu maçlar, her iki takımın da Avrupa'da bir üst tura çıkma hedeflerine ulaşmak için vereceği mücadelenin sonucunu belirleyecek. GALATASARAY AZ ALKMAAR İLK VE 2. MAÇ NEREDE, KİMİN STADINDA OYNANACAK? İlk maç, AZ Alkmaar'ın ev sahipliğinde Hollanda'da oynanacak. Galatasaray deplasmanda avantajlı bir skor elde edip İstanbul’da tur biletini almaya çalışacak. Rövanş maçı İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleşecek. Deplasmanda oynanacak ilk maç, Galatasaray için zorlu bir sınav olacak. Ancak, rövanş maçını kendi evinde oynama avantajı, sarı-kırmızılı ekibin hedeflerine ulaşmasında önemli bir avantaj olacak. GALATASARAY AZ ALKMAAR 1. MAÇ NE ZAMAN? Galatasaray AZ Alkmaar 1. maç, 13 Şubat Perşembe günü oynanacak. GALATASARAY AZ ALKMAAR 2. MAÇ NE ZAMAN? Rövanş maçı, 20 Şubat Perşembe günü oynanacak. İlgili Haberler Fenerbahçe Anderlecht ilk maç ne zaman, nerede oynanacak? Avantaj kovalayacağız