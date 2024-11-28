Galatasaray AZ Alkmaar maçı kaç kaç bitti?
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
28 Kasım 2024 23:03 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 23:22
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi beşinci hafta maçında deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi beşinci hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar’a konuk oldu.
"GS" GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
AZ Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu skorla birlikte yenilmezliğini sürdüren Galatasaray puanını 11'e yükseltti.
AZ Alkmaar ise grupta 7 puana çıktı.
GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇ ÖZETİ
AZ Alkmaar 2. dakikada Sven Mijnans'ın erken gelen golüyle öne geçti.
Galatasaray'ın golünü ise 43.dakikada Victor Osimhen kaydetti.
Galatasaray'da 75. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın harika kafa vuruşunda top direkten döndü.
90+4'te ise Osimhen'in kaydettiği gol de ofsayta takıldı.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı.
Sıkça Sorulan Sorular
3. sırada.
Kaynak: TGRT Haber