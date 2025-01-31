Galatasaray AZ Alkmaar'ı elerse rakibi

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber

31 Ocak 2025 16:40 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 16:42

Galatasaray AZ Alkmaar'ı yenerse rakibi şimdiden merak ediliyor. Galatasaray, son 16 turuna kalmak için play-off mücadelesine çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekibin rakibi, kura çekimi ile belirlenen AZ Alkmaar oldu. İlk maç 13 Şubat'ta Hollanda'da, rövanş ise 20 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak. Galatasaray, AZ Alkmaar'ı yenerse, son 16 turu muhtemel rakipleri de belli oldu. Son 16 maçları, 6 ve 13 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda AZ Alkmaar ile mücadele edecek. İlk maç, 13 Şubat'ta Hollanda'da oynanacak. GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇLARI NE ZAMAN? Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki play-off ilk maçı, 13 Şubat Perşembe günü Hollanda'da oynanacak. Bu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa'da ilerleyebilmesi için kritik öneme sahip. Rövanş maçı ise 20 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak. İki maçın sonuçları, Galatasaray'ın son 16 turuna yükselebilmesi için belirleyici olacak. İlk maçta alınacak sonuç, rövanş maçı için büyük önem taşıyor. Galatasaray, deplasmanda alacağı skorla İstanbul'daki rövanş maçında avantajlı bir konuma gelmeyi hedefleyecek. GALATASARAY AZ ALKMAAR'I ELERSE KİMİNLE EŞLEŞECEK, KİMLE OYNAYACAK? Galatasaray, AZ Alkmaar'ı eleyebilirse, son 16 turunda Manchester United veya Tottenham ile eşleşecek. Manchester United ve Tottenham, Avrupa'da güçlü ve tecrübeli takımlar arasında yer alıyor. Son 16 maçları, 6 Mart 2025 ve 13 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. Galatasaray, bu turda da rakiplerini eleyerek çeyrek finale çıkmayı hedefleyecek. GALATASARAY AZ ALKMAAR'I YENERSE KİMLE EŞLEŞECEK? Galatasaray, AZ Alkmaar'ı yenerse son 16 turunda Manchester United veya Tottenham ile eşleşecek. GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇLARI NE ZAMAN? İlk maç 13 Şubat Perşembe günü Hollanda'da, rövanş ise 20 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak. İlgili Haberler Galatasaray AZ Alkmaar ilk maç ne zaman, nerede oynanacak? Tarihler açıklandı