Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS Barcelona maçını şifresiz veren kanallar (Galatasaray Barcelona muhtemel 11’ler, maç kadrosu)

Rams Park’ta oynanacak Galatasaray Barcelona mücadelesi için geri sayım başladı. Dev karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Marco Guida yönetecek. Barcelona yeni sezona fırtına gibi başlarken ligde zirvede bulunuyor. İspanyol ekibi, Şampiyonlar Ligi’nde ilk mücadelesinde Hollanda ekibi Feyenoord’u 5-1’le geçmeyi başarmıştı. Temsilcimiz Galatasaray ise ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon’a 3-1 kaybetmişti. Galatasaray, tarafının önünde Avrupa’da ilk puanı veya puanlarını almak istiyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde iç sahada oynadığı son 10 mücadeleden 4 galibiyet çıkarmayı başarırken sadece iki kez mağlup oldu. Peki Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda? İşte, Galatasaray Barcelona muhtemel 11’ler…

GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi’nde ikinci maçında Barcelona’yı konuk edecek Galatasaray, galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Rams Park’ta oynanacak Galatasaray Barcelona mücadelesi bugün (13 Ekim) saat 22.00’de başlayacak. İtalyan hakem Marco Guida’nın yöneteceği mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

GALATASARAY BARCELONA MUHTEMEL 11’LER (MAÇ KADROSU)

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Okan Buruk’un stoper hattında Davinson, Abdülkerim Bardakçı ikilisine şans vermesi beklenirken hücum hattında ise Batrakov, Yunus, Leao, Osimhen gibi yıldızlarla gol arayacak. İşte, Galatasaray Barcelona maç kadrosu;

Galatasaray: Uğurcan, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus, Leao, Osimhen

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Olmo, Yamal, Gordon, Jesus

GALATASARAY BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi mücadelesi dünyanın birçok ülkesinden naklen izleyiciyle buluşacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelirken ayrıca tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak. TRT 1’in güncel frekans bilgisi şu şekilde;

Uydu: Türksat 4A (42°E)

Frekans: 11958 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500

FEC: 5/6

BARCELONA’ DA EKSİKLER BELLİ OLDU

Dev mücadele öncesinde Katalan ekibindeki eksikler belli oldu. Son haftaların formda yıldızı Raphinha sakatlığı sebebiyle Galatasaray ile oynanacak mücadeleyi kaçıracak. İsveçli futbolcu Roony Bardghji ve Danimarkalı oyuncu Andreas Christensen, sakatlıkları nedeniyle takımlarını yalnız bırakacak.

BARCELONA 8’DE 8 YAPTI

Barcelona, son resmi maçında LaLiga'nın 8. haftasında konuk ettiği Getafe'yi 3-0 yendi. Mücadelede 2. dakikada Anthony Gordon, 30. dakikada Gabriel Jesus ve 73. dakikada da Jules Kounde ile ağları sarsan İspanya temsilcisi, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sezon ligde 8'de 8 yapan Barcelona, 24 puanla LaLiga'da lider konumda bulunuyor.

