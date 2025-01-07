Galatasaray - Başakşehir maç biletleri satışa çıktı! Fiyatları da netleşti

07 Ocak 2025 11:09 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 11:13

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yarışı devam ederken GS ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. 8 Ocak günü oynanacak olan müsabakaya kısa süre kala bilet fiyatları da taraftarın gündemine geldi.

Ziraat Türkiye Kupası​'nda heyecan sürerken yarın Galatasaray​ ile Başakşehir​ mücadele edecek. Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak olan müsabakayı canlı izlemek isteyenler maç biletlerini araştırmaya başladı.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

ZTK'da oynanacak olan müsabakanın biletleri 6 Ocak Pazartesi günü 14.00 itibarıyla satışa çıktı.

Galatasaray resmi sitesinde yer alan duyuruda yer alan ifade şöyle oldu:

"6222 Sayılı kanuna göre ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili diğer kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler dışında Loca, Vip, Kombine ve Bilet satışı yapılamaz. İlgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili diğer kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapanlar altı aydan bir yıla kadar hapis ve yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası, değerinin üstünde bilet satışı yapanlar ise bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz elli günden beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır."

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇ BİLET FİYATLARI

Premium: 9.000 TL

Deluxe: 8.000 TL

Lux: 7.000 TL

Classic: 6.000 TL

Kategori 1: 4.750 TL

Kategori 2: 3.750 TL

Kategori 3: 3.000 TL

Kategori 4: 2.250 TL

Kategori 5: 1.600 TL

Kategori 6: 1.200 TL

Kategori 7: 650 TL

Kategori 8: 600 TL