Galatasaray Başakşehir spikeri belli oldu

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber

08 Ocak 2025 19:17 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 19:18

Galatasaray, bu akşam Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşma, RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Galatasaray Başakşehir maçında spiker merak edildi. İşte maçı anlatacak spikerin yanı sıra Galatasaray Başakşehir maçı detayları.

Galatasaray, yeni formatıyla düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk sınavını bu akşam verecek. GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇINI KİM ANLATIYOR? Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini, tanınmış spor spikeri Cüneyt Şen anlatacak. Karşılaşma spiker Cüneyt Şen’in anlatımı ile ekranlara gelecek. Galatasaray Başakşehir maçında röportajlarda ise Emre Kaplan olacak. GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR? Galatasaray - Başakşehir maçı, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşma, Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatında Galatasaray'ın ilk maçı olması nedeniyle büyük bir ilgiyle bekleniyor. Maçın yayın haklarını elinde bulunduran ATV, spor severlere bu önemli mücadeleyi ulaştıracak. GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA? Galatasaray Başakşehir maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak. GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇINI ANLATACAK SPİKER KİM? Galatasaray Başakşehir maçını, spiker Cüneyt Şen anlatacak. GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA? Karşılaşma, ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak. GALATASARAY'DA KİMLER EKSİK? Galatasaray'da Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.