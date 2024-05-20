Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bugün saat 17.00'da basın toplantısı yapacak

20 May 2024 16:05 - Güncelleme : 20 May 2024 16:17

Galatasaray Kulübü, 19 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile oynanan olaylı derbinin ardından basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Başkan Dursun Özbek'in basın toplantısında derbide yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Taraftarlar tarafından sarı-kırmızılı kulübün basın toplantısının saat kaçta ve nerede olacağı merak ediliyor.

Galatasaray basın toplantısı bugün saat 17.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan resmi açıklama ise şöyle:

"Başkanımız Sayın Dursun Özbek, bugün saat 17.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecektir. Akreditasyon alınmayacak olup basın veya kurum kartıyla girişler sağlanacaktır."