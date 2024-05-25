Galatasaray Başkanı yeniden Dursun Özbek seçildi
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
25 May 2024 19:19 - Güncelleme : 25 May 2024 19:23
Galatasaray'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlandı. Mevcut başkan Dursun Özbek, yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. İşte detaylar...
Bugün, Galatasaray'ın yeni başkanı için Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi.
Galatasaray Kulübü'nün Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut başkan Dursun Özbek, yeniden başkan seçildi.
Özbek, 14. sandık sonucunda zaferini ilan ederek başkanlık görevini sürdürme hakkını kazandı.
Son dakika gelişmesine göre, tüm sandıklarda 14. sandığın açılmasıyla birlikte seçim zaferini garantiledi.
Kaynak: TGRT Haber