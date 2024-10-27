Galatasaray-Beşiktaş maç kadrosu belli oldu! Derbi hangi kanalda yayınlanacak?

27 Ekim 2024 23:32 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 23:32

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında futbolseverler, Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak dev derbiyi heyecanla bekliyor. 28 Ekim 2024 Pazartesi günü RAMS Park’ta saat 20:00’de başlayacak olan karşılaşmanın maç kadrosu ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig​'in 10. haftasında Galatasaray​ Beşiktaş​ ile karşı karşıya gelecek.

2024-2025 sezonunun başında oynanan Süper Kupa maçında Galatasaray Beşiktaş'a 5-0 mağlup olmuştu. Şimdi ise heyecan verici derbinin kadrosu ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİ​ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak adına kritik bir karşılaşmaya çıkacak. 28 Ekim 2024 tarihinde Pazartesi günü RAMS Park​'ta gerçekleştirilecek olan derbi mücadelesi saat 20:00'de başlayacak.

Merakla beklenen Galatasaray-Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Galatasaray Muhtemel 11:

Sarı-kırmızılıların muhtemel 11'inde kaleci Muslera'nın yanı sıra savunmada Aurier, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Angelino yer alacak. Orta sahada Torreira, Oliveira ve Mertens’in görev yapması beklenirken, hücum hattında ise Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi ve Zaha'nın bulunması öngörülüyor.

Beşiktaş Muhtemel 11:

Siyah-beyazlıların kalesinde Mert Günok'un görev alması, savunma hattında ise Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Colley ve Masuaku’nun bulunması bekleniyor. Orta sahada Salih Uçan, Al-Musrati ve Rashica'nın yer alacağı, hücumda ise Muleka, Cenk Tosun ve Onur Bulut'un sahada olacağı tahmin ediliyor.

ISMAIL JAKOPS DERBİDE OLACAK MI?

Senegalli sol bek Ismail Jakobs ligin 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle derbi mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Jakobs'un sahalardan ne zaman döneceği ise henüz belirsiz. Takımın diğer oyuncuları için ise derbi öncesi hazırlıklar sürüyor.

Öte yandan Galatasaray'da sarı kart cezası riski taşıyan Kaan Ayhan, maçta kart görmesi durumunda bir sonraki karşılaşmada forma giyemeyecek.