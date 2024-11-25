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Galatasaray Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Potada büyük derbi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
25 Kasım 2024 21:27 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 21:49
Galatasaray Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Potada büyük derbi

Beşiktaş, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'e yenildi.

Kadınlar Basketbol​ Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Beşiktaş​, evinde Galatasaray​ Çağdaş Faktoring'i ağırladı.

Galatasaray Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Potada büyük derbi - 1. Resim

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Çağdaş Faktoring, 18 sayı geriye düştüğü karşılaşmada Beşiktaş'ı deplasmanda 74-71 mağlup etti.

Mücadelenin en skorer ismi ise sarı-kırmızılı ekipte 23 sayı kaydeden Brianna Fraser oldu.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde 7. galibiyetini kazandı. Beşiktaş ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Galatasaray Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Potada büyük derbi - 2. Resim

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş, ilk periyodu 17-14 önde tamamladı.

Üstünlüğü elinde tutan Beşiktaş, 17. dakikada farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 39-21 ve soyunma odasına 41-31 üstün gitti.

Galatasaray üçüncü çeyrekte 29. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi: 52-51.

Sarı-kırmızılılar, üst üste atışları sayıya dönüştüremeyen Beşiktaş karşısında Fraser'ın bitime 7 saniye kala serbest atış çizgisinden kaydettiği skorlarla karşılaşmadan 74-71 galip ayrıldı.

Sıkça Sorulan Sorular
3. sırada yer alıyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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