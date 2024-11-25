Galatasaray Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Potada büyük derbi
Beşiktaş, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'e yenildi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i ağırladı.
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Galatasaray Çağdaş Faktoring, 18 sayı geriye düştüğü karşılaşmada Beşiktaş'ı deplasmanda 74-71 mağlup etti.
Mücadelenin en skorer ismi ise sarı-kırmızılı ekipte 23 sayı kaydeden Brianna Fraser oldu.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde 7. galibiyetini kazandı. Beşiktaş ise 4. mağlubiyetini yaşadı.
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
Beşiktaş, ilk periyodu 17-14 önde tamamladı.
Üstünlüğü elinde tutan Beşiktaş, 17. dakikada farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 39-21 ve soyunma odasına 41-31 üstün gitti.
Galatasaray üçüncü çeyrekte 29. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi: 52-51.
Sarı-kırmızılılar, üst üste atışları sayıya dönüştüremeyen Beşiktaş karşısında Fraser'ın bitime 7 saniye kala serbest atış çizgisinden kaydettiği skorlarla karşılaşmadan 74-71 galip ayrıldı.