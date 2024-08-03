Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçı şifresiz olarak ekranlara gelirken 20.45’te başlayacak
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
03 Ağustos 2024 20:27 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 19:12
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Kupa karşılaşmasına dakikalar kala BJK - GS maçı hangi kanalda, nereden izlenir merak konusu oldu. Toplamda 8 defa karşı karşıya gelen iki takım bu akşam Süper Kupa finalinde mücadele edecek.
GS - BJK Süper Kupa'da bu akşam karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla takip edeceği mücadeleye kısa süre kala şifresiz mi araştırılmaya başlanmıştı. Karşılaşma 20.45'te başlayacak.
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Bugün oynanacak olan final maçı ATV ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.
GS - BJK MAÇI SAAT KAÇTA?
Toplamda 8 defa karşılaşan iki takımın maçı 3 Ağustos Cumartesi günü 20.45'te başlayacak. Süper Kupa kazanan sn takımlar şöyle:
2023-2024 GALATASARAY
2022-2023 TRABZONSPOR
2021-2022 BEŞİKTAŞ
2020-2021 TRABZONSPOR
2019-2020 GALATASARAY
2018-2019 AKHİSARSPOR
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan olurken yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.
Dördüncü hakem ise Mehmet Türkmen olacak.
Kaynak: TGRT Haber