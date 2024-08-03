Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçı şifresiz olarak ekranlara gelirken 20.45’te başlayacak

03 Ağustos 2024 20:27 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 19:12

3 Ağustos 2024 Cumartesi maç programı: Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşacak

3 Ağustos 2024 Cumartesi maç programı: Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş sözleri: "Çok iyi bir takım"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş sözleri: "Çok iyi bir takım"

GS - BJK Süper Kupa'da bu akşam karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla takip edeceği mücadeleye kısa süre kala şifresiz mi araştırılmaya başlanmıştı. Karşılaşma 20.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Bugün oynanacak olan final maçı ATV ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

GS - BJK MAÇI SAAT KAÇTA?

Toplamda 8 defa karşılaşan iki takımın maçı 3 Ağustos Cumartesi günü 20.45'te başlayacak. Süper Kupa kazanan sn takımlar şöyle:

2023-2024 GALATASARAY



2022-2023 TRABZONSPOR



2021-2022 BEŞİKTAŞ



2020-2021 TRABZONSPOR



2019-2020 GALATASARAY



2018-2019 AKHİSARSPOR

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan olurken yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Dördüncü hakem ise Mehmet Türkmen olacak.