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Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçı şifresiz olarak ekranlara gelirken 20.45’te başlayacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
03 Ağustos 2024 20:27 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 19:12
Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçı şifresiz olarak ekranlara gelirken 20.45’te başlayacak

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Kupa karşılaşmasına dakikalar kala BJK - GS maçı hangi kanalda, nereden izlenir merak konusu oldu. Toplamda 8 defa karşı karşıya gelen iki takım bu akşam Süper Kupa finalinde mücadele edecek.

GS - BJK Süper Kupa'da bu akşam karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla takip edeceği mücadeleye kısa süre kala şifresiz mi araştırılmaya başlanmıştı. Karşılaşma 20.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Bugün oynanacak olan final maçı ATV ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. 

GS - BJK MAÇI SAAT KAÇTA?

Toplamda 8 defa karşılaşan iki takımın maçı 3 Ağustos Cumartesi günü 20.45'te başlayacak. Süper Kupa kazanan sn takımlar şöyle:

2023-2024 GALATASARAY

2022-2023 TRABZONSPOR

2021-2022 BEŞİKTAŞ

2020-2021 TRABZONSPOR

2019-2020 GALATASARAY

2018-2019 AKHİSARSPOR

Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçı şifresiz olarak ekranlara gelirken 20.45’te başlayacak - 1. Resim

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan olurken yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Dördüncü hakem ise Mehmet Türkmen olacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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