Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçının biletleri 30 Temmuz Salı günü saat 09.00'da satışa çıkacak

29 Temmuz 2024 17:00 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 17:12

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı açıklandı.

Bilet almak isteyen taraftarlar tarafından fiyatlar merak ediliyor.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Sarı-kırmızılılar ve siyah-beyazlılar arasında oynanacak olan Süper Kupa karşılaşmasının biletleri 30 Temmuz Salı günü saat 09.00'da satışa çıkacak.

Biletler sadece Passolig'in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

Süper Kupa maçının biletleri ise şöyle:

Kale Arkası: 600 TL

Doğu-Batı tribünleri: 1200 TL

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

2023-2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanacak olan karşılaşma 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te düzenlenecek.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Kupa maçı bu sene Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sarı-kırmızılılar ve siyah-beyazlılar arasında gerçekleşecek olan karşılaşmanın henüz nerede yayınlanacağı açıklanmadı.

NTV'nin aktardığı bilgilere göre mücadelenin ATV ekranlarından yayınlanması bekleniyor.