Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ın karnesi
TFF tarafından Galatasaray-Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının hakemi belli oldu. Açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
2023-2024 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının hakemi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
Yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.
Taraftarlar tarafından Atilla Karaoğlan'ın karnesi merak ediliyor.
HAKEM ATİLLA KARAOĞLAN GALATASARAY KARNESİ
Atilla Karaoğlan kariyeri boyunca 15 Galatasaray maçı yönetti.
Sarı-kırmızılılar bu maçların 10'unda galip, 3'ünde mağlup ve ikisinde ise berabere kalarak sahadan ayrıldı.
Deneyimli hakem Galatasaray'a bu maçlarda toplam 40 sarı kart gösterirken 7 kere ise penaltı noktasını işaret etti.
HAKEM ATİLLA KARAOĞLAN BEŞİKTAŞ KARNESİ
Atilla Karaoğlan kariyeri boyunca 9 Beşiktaş karşılaşmasını yönetti.
Siyah-beyazlı ekip bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Deneyimli hakem Beşiktaş'a bu maçlarda toplam 28 sarı kart gösterirken 4 kere ise penaltı noktasını işaret etti.
ATİLLA KARAOĞLAN HANGİ TAKIMLI?
Sakarya bölgesinin 38 yaşındaki deneyimli hakeminin hangi takımı tuttuğuna dair bir bilgi bulunmuyor.