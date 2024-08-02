Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ın karnesi

02 Ağustos 2024 12:01 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 12:16

Süper Kupa'da dev randevu: Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak! İşte Muhtemel 11'ler

Süper Kupa'da dev randevu: Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak! İşte Muhtemel 11'ler

Galatasaray - Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray - Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!

2023-2024 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

Taraftarlar tarafından Atilla Karaoğlan'ın karnesi merak ediliyor.

HAKEM ATİLLA KARAOĞLAN GALATASARAY KARNESİ

Atilla Karaoğlan kariyeri boyunca 15 Galatasaray maçı yönetti.

Sarı-kırmızılılar bu maçların 10'unda galip, 3'ünde mağlup ve ikisinde ise berabere kalarak sahadan ayrıldı.

Deneyimli hakem Galatasaray'a bu maçlarda toplam 40 sarı kart gösterirken 7 kere ise penaltı noktasını işaret etti.

HAKEM ATİLLA KARAOĞLAN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Atilla Karaoğlan kariyeri boyunca 9 Beşiktaş karşılaşmasını yönetti.

Siyah-beyazlı ekip bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Deneyimli hakem Beşiktaş'a bu maçlarda toplam 28 sarı kart gösterirken 4 kere ise penaltı noktasını işaret etti.

ATİLLA KARAOĞLAN HANGİ TAKIMLI?

Sakarya bölgesinin 38 yaşındaki deneyimli hakeminin hangi takımı tuttuğuna dair bir bilgi bulunmuyor.