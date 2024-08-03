Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçının VAR hakemi Mustafa İlker Çoşkun'un karnesi

03 Ağustos 2024 15:13 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 15:38

Süper Lig 2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı alan Beşiktaş bugün Süper Kupa karşılaşmasında karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek ve yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Mehmet Türkmen olacağı açıklandı.

Taraftarlar tarafından Süper Kupa karşılaşmasının VAR hakeminin ise kim olacağı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

TFF'nin açıkladığı bilgilere göre 3 Ağustos 2024 tarihinde oynanacak olan Süper Kupa karşılaşmasının VAR hakemi Mustafa İlker Çoşkun olacak.

MUSTAFA İLKER ÇOŞKUN KARNESİ

45 yaşındaki deneyimli hakem Mustafa İlker Çoşkun, 2023-2024 sezonunda toplam 24 tane Süper Lig, 9 tane 1. Lig olmak üzere toplam 33 maçta VAR koltuğuna oturdu.

Bu maçlarda 127 sarı, 3 sarıdan kırmızı, 5 kırmızı kart çıkarken 16 tane de penaltı noktası gösterildi.

MUSTAFA İLKER ÇOŞKUN'UN GALATASARAY KARNESİ

Deneyimli hakem 2023-2024 sezonunda toplam 2 Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev aldı.

Bu maçlar ve sonuçları şöyle:

24 Aralık 2023

Fenerbahçe-Galatasaray 0:0

2 Şubat 2024

Samsunspor-Galatasaray 0:2

Bu maçlarda Galatasaray ve rakipleri 5'er sarı kart gördü.

MUSTAFA İLKER ÇOŞKUN'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ

VAR hakemi Mustafa İlker Çoşkun, Beşiktaş'ın ise 2023-2024 sezonunda toplam 3 maçında görev aldı.

Bu maçlar ve sonuçları ise şöyle:

9 Aralık 2023

Beşiktaş - Galatasaray 1:3

9 Ocak 2024

Çaykur Rizespor-Beşiktaş 0:4

23 Ocak 2024

Adana Demirspor-Beşiktaş 0:0

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 10 sarı kart görürken, rakipleri 12 sarı, 1 sarıdan kırmızı kart gördü.

Karşılaşmalarda Beşiktaş 2 penaltı kullanırken rakipleri ise 1 penaltı attı.