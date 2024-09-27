Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı olduğu belli oldu

27 Eylül 2024 09:03 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 09:29

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın maçları tamamlandı. Maçların tamamlanmasının ardından temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaçıncı sırada olduğu netleşti. Taraftarların gündeminde UEFA Avrupa Ligi puan durumu nasıl sorusu yer alıyor.

Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi​'nde temsil eden Galatasaray​, Beşiktaş​ ve Fenerbahçe​'nin ilk maçları tamamlandı.

Karşılaşmalarda Galatasaray ile Fenerbahçe galibiyet alırken Beşiktaş ise sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.

Taraftarlar tarafından Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaçıncı olduğu ve UEFA Avrupa Ligi puan durumu merak ediliyor.

GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray, Yunanistan rakibi PAOK​'u 3-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'ni ilk haftada 5. sırada tamamladı.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe, 26 Eylül Perşembe günü oynanan Union SG karşılaşmasını 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Ancak genel averaja bakıldığı için Avrupa Ligi puan tablosunda 12. sıraya yerleşti.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Ajax ile oynadığı karşılaşmayı kaybeden Beşiktaş ilk haftayı puansız kapattı ve 36. sırada yer alıyor.

Bütün takımların puan sıralaması ise şöyle: