Galatasaray - Bodrumspor maç kadrosuna göre kimlerin eksik olduğu belli oldu

22 Kasım 2024 15:53 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 15:54

23 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Bodrumspor maçı öncesinde kamp kadrosu duyuruldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmaya kısa süre kala Icardi'nin oynayıp oynamayacağı da belli oldu.

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Trendyol Süper Lig'de 13. hafta ile şampiyonluk yarışı devam edecek. Taraftarların heyecanla beklediği GS - Bodrumspor​ karşılaşmasına kısa süre kala hangi oyuncuların oynamayacağı da belli oldu.

Taraftarın gözü sakatlık yaşayan Icardi​'nin forma giyip giymeyeceğindeydi. Kadronun açıklanmasıyla beraber belli oldu.

GALATASARAY​ - BODRUMSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Bugün Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı. Açıklanan kadroya göre 3 eksik bulunurken Mauro Icardi, Davinson Sanchez​ ve Ismail Jakobs Bodrumspor maçında forma giymeyecek.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı.

ICARDİ BODRUMSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI, NEDEN YOK?

Galatasaray'ın sevilen oyuncusu Mauro Icardi'nin geçirdiği sakatlık tüm futbolseverleri üzerken Bodrumspor maçında forma giyip giymeyeceği merak konusuydu.

Icardi, Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanmıştı. Çapraz bağlarının kopması sebebiyle sezonu kapattığı da duyuruldu.

Buna göre Icardi, bu sezon forma giyemeyecek.

DAVİNSON SANCHEZ VE ISMAİL JAKOBS BODRUMSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Bugün açıklanan kamp kadrosuna göre Davinson Sanchez ve Ismail Jakobs 13. hafta oynanacak olan müsabakada forma giymeyecek.