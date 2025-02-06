Galatasaray Boluspor maçında kimler eksik? Kamp kadrosunda Osimhen ve Barış Alper Yılmaz yer almadı

06 Şubat 2025 11:36 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 11:49

Bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Boluspor karşı karşıya geliyor. GS maçında kimlerin eksik olduğu ise maç kamp kadrosu ile belli oldu. Taraftarın heyecanla beklediği müsabaka bugün oynanırken kadroda Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Muslera'nın yer almaması taraftarın dikkatini çekti. Karşılaşmanın kamp kadrosunda yer almayan isimlerin durumu merak ediliyor.

Galatasaray bir yıldız ismi daha getiriyor! Taraftar bu transfere isyan etti

Galatasaray bir yıldız ismi daha getiriyor! Taraftar bu transfere isyan etti

Bu akşam ZTK ikinci haftasında oynanacak olan Galatasaray - Boluspor müsabakasına kısa süre kaldı. Sarı kırmızılı ekibin kamp kadrosunda yer almayan Fernando Muslera, Ismael Jakobs, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Rolland Sallai, Yunus Akgün, Victor Osimhen'in oynamama sebebi ise merak konusu haline geldi.

GALATASARAY BOLUSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında bugün sarı kırmızlı ekip Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakaya kısa süre kala sakat, cezalı ve kart sınırında olan oyuncular gündeme geldi.

Bugün oynanacak olan maça Galatasaray, 7 eksik ile çıkıyor. Kamp kadrosunda Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Yunus Akgün ve Victor Osimhen yer almadı. Bu nedenle bu isimler forma giymeyecek.

Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs ise sakatlığı sebebiyle bugün oynamayacak.

GALATASARAY BOLUSPOR MAÇINDA BARIŞ ALPER YILMAZ VE OSİMHEN NEDEN YOK?

Sarı kırmızılı ekibin kamp kadrosunda Barış Alper Yılmaz ve Osimhen yer almadı. GS bazı oyuncularını dinlendirmeye giderken kamp kadrosuna eklemedi. Bu sebeple birçok sevilen isim bu akşam müsabakada forma giymeyecek.

MUSLERA BU AKŞAM OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Boluspor müsabakasının kamp kadrosunda yer almadı. Bu sebeple bugün oynanacak olan mücadelede forma giymeyecek.

GALATASARAY BOLUSPOR KAMP KADROSU

Sarı kırmızılı ekibin ZTK müsabakası kamp kadrosunda yer alan isimler arasında Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Çağrı Balta, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı. Muhtemel 11 maça kısa süre kala belli olacak.