Galatasaray ve Fenerbahçe bu hafta kimle oynuyor?

10 Ocak 2025 23:54 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 23:55

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu. Galatasaray maçı 12 Ocak Pazar günü saat 19.00'da, Fenerbahçe maçı ise 13 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Galatasaray, 5 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken, Fenerbahçe de Jose Mourinho yönetiminde Galatasaray ile puan farkını azaltmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray​ ve Fenerbahçe​, önemli maçlara çıkıyor.

GALATASARAY BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Galatasaray, 19. haftada RAMS Başakşehir​ ile karşı karşıya gelecek. Maç, 12 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Galatasaray'ın kadrosu, galibiyet serisini devam ettirmek için hazır.

Kaleci Fernando Muslera, sağ bekte Kaan Ayhan, sol bekte Ismail Jakobs, stoperde ise Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı görev yapacak.

Orta sahada Gabriel Sara'nın sakatlığı nedeniyle, Torreira'nın yanında Kerem Demirbay forma giyebilir. Hücum hattında ise kanatlarda Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz, forvet arkasında Dries Mertens ve ileri uçta Victor Osimhen'in oynaması bekleniyor.

FENERBAHÇE BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Fenerbahçe, 19. haftada Konyaspor​ ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma, 13 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde başladı.

Antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı, ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapıldı. Pas çalışması ve dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, Kasımpaşa maçında ilk 11'de oynayan futbolcular için rejenerasyon çalışmasıyla tamamlandı.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir - Galatasaray maçı, 12 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı, 13 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.