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 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Cagliari maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Hazırlık maçında Leroy Sane yok!

Galatasaray Cagliari maç kadrosu karşılaşmanın başlamasına saatler kala gündem oldu. Hazırlık maçı kapsamında oynanacak olan mücadelede sarı-kırmızılıların yeni transferi Leroy Sane yer almayacak. Taraftarların gündeminde Galatasaray - Cagliari muhtemel ilk 11'i yer alıyor.

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Galatasaray Cagliari maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Hazırlık maçında Leroy Sane yok!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 17:00

'in 2024-2025 sezonunun şampiyonu yeni sezon hazırlıkları kapsamında geçtiğimiz günlerde Avusturya'ya gitti. Sarı-kırmızılılar Avusturya kampı kapsamında geçtiğimiz günlerde Admira Wacker ile oynadı. Karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrılan Galatasaray, bugün (23 Temmuz 2025 Çarşamba) saat 20.30'da Serie A ekiplerinden ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından Galatasaray - Cagliari maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri ise merak ediliyor.

Galatasaray Cagliari maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Hazırlık maçında Leroy Sane yok!

GALATASARAY - CAGLİARİ MAÇ KADROSU

Galatasaray - Cagliari maçında iki takımda da herhangi bir oyuncunun sakatlığı bulunmuyor. İki takımın da tam kadro olarak karşılaşmaya çıkması bekleniyor. Galatasaray Cagliari maçının ardından Avusturya kampını sona erdirerek tekrardan İstanbul'a dönüş gerçekleştirecek.

Galatasaray Cagliari maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Hazırlık maçında Leroy Sane yok!

GALATASARAY - CAGLİARİ MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray - Cagliari karşılaşmasında önceki hazırlık mücadelelerinde olduğu gibi ilk 11'in 2. yarı komple değişmesi bekleniyor. Teknik direktör kadroda bulunan bütün oyunculara hazırlık karşılaşmalarında forma şansı tanıyor.

Galatasaray - Cagliari maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Galatasaray: Günay Güvenç, Davinson, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Roland Sallai, Torreira, Lemina, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Zaniolo

Galatasaray Cagliari maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Hazırlık maçında Leroy Sane yok!

GALATASARAY - CAGLİARİ MAÇINDA LEROY SANE NEDEN YOK?

Leroy Sane, Bayern Münih ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katıldığı için tatile geç başladı. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takım Leroy Sane'nin izin süresini uzattı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Leroy Sane'ye izin verdik. ABD'den döndü ve 24 Temmuz'da idmanlara başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
#galatasaray
#süper lig
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#hazırlık maçı
#mac
#Avusturya Kampı
#Aktüel
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