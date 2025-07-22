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 | Sumru Tarhan

Galatasaray Cagliari maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı yarın oynanacak

Galatasaray ile Cagliari hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'de sezon arası devam ederken takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Galatasaray Cagliari maçının yayınlandığı kanal da belli oldu. Binlerce taraftar yarın oynanacak olan maçın yayın bilgilerini araştırdı

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Galatasaray Cagliari maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı yarın oynanacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 09:43

Futbolseverlerin heyecanla beklediği hazırlık maçları sürerken 23 Temmuz Çarşamba günü maçı oynanacak. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler ise kanal bilgilerini kontrol etti.

GALATASARAY CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 'de sezon arası devam ederken futbolseverler hazırlık maçlarını canlı olarak takip ediyor. Sarı kırmızılı ekip Avusturya'da hazırlıklarına devam ederken İtalya temsilcisi Cagliari ile yarın karşı karşıya gelecek. 23 Temmuz günü 20.30'da oynanacak olan GS , S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Cagliari maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı yarın oynanacak

Süper Lig'de sezon öncesi çalışmalar sürerken geçen yılın şampiyonu Galatasaray, hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde gerçekleşen kamp Avusturya'da sürerken GS, ilk maçında Admira Wacker karşısına çıkmıştı. Yarın ise İtalya temsilcisi Cagliari ile karşılaşacak. Transfer döneminde yapılan transferlerin takıma ve oyun stiline alışması açısından önemli olan hazırlık maçları taraftarın yakın takibinde. Hazırlık karşılaşmaları takıma alınan yeni oyuncuların kadrodaki durumunu izlemek için şans oluyor.

Galatasaray Cagliari maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı yarın oynanacak

GALATASARY CAGLİARİ MUHTEMEL İLK 11

23 Temmuz Çarşamba günü oynanacak olan müsabaka 20.30'da başlarken taraftarları heyecan sardı. Hazırlık maçı kapsamında oynanacak olan müsabakada sarı kırmızılı ekibin muhtemel kadrosu şöyle:

Jankat Yılmaz, Cuesta, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Sara, Eyüp Aydın, Zaniolo, Yunus Akgün, Yusuf Demir.

Galatasaray Cagliari maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı yarın oynanacak

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Raiffeisen Arena’da oynanacak olan müsabakaya kısa süre kalırken yayın bilgileri de belli oldu. Galatasaray, İtalya temsilcisi ile oynayacağı maç sonrasında Türkiye'ye dönerek evinde 2 hazırlık maçı oynayacak. 26 Temmuz'da Strasbourg ile karşılaşırken 2 Ağustos Cumartesi günü Lazio ile karşılaşacak.

Geçen sezonun şampiyonu olan Galatasaray, Avusturya'da hazırlıklarını sürdürmeden önce Ümraniyespor ile karşılaşarak rakibini 5-2 mağlup etmişti. Kampta ise Admira Wacker'i ise 2-1'lik skorla mağlup etti. Yarın ise İtalya temsilcisi ile mücadele edecek.

Galatasaray Cagliari maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı yarın oynanacak

GALATASARAY KAMP KADROSU AVUSTURYA

19 Temmuz - 23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan ekibin kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Álvaro Morata, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sánchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolò Zaniolo, Przemysław Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir.

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#hazırlık maçı
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